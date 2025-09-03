Η Google απέφυγε την πώληση του chrome, αλλά θα πρέπει να μοιράζεται πληροφορίες με τους ανταγωνιστές της

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ διέταξε ότι η Google δεν θα χρειαστεί να πουλήσει τον «φυλλομετρητή διαδικτύου» (web browser) Chrome, αλλά θα πρέπει να μοιράζεται πληροφορίες με τους ανταγωνιστές της.

Τα μέτρα που αποφάσισε ο δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου, Amit Mehta, προέκυψαν μετά από μια πολυετή δικαστική διαμάχη σχετικά με τη δεσπόζουσα θέση της Google στην αναζήτηση στο διαδίκτυο. Η υπόθεση εστιάζει στη θέση της Google ως την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης σε σειρά προϊόντων της, όπως το Android και το Chrome, καθώς και σε προϊόντα άλλων εταιρειών όπως η Apple.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε ζητήσει να πωληθεί ο Chrome, ωστόσο η απόφαση της Τρίτης σημαίνει ότι η τεχνολογική εταιρεία μπορεί να τον διατηρήσει αλλά απαγορεύεται να έχει αποκλειστικές συμβάσεις και θα πρέπει να μοιράζεται τα δεδομένα αναζήτησης με τους ανταγωνιστές της.

Η Google είχε προτείνει λιγότερο δραστικές λύσεις, όπως να περιορίζει τις συμφωνίες με εταιρείες όπως η Apple, ώστε η μηχανή αναζήτησης της Google να είναι η προεπιλεγμένη στις συσκευές και τους φυλλομετρητές τους.

Την Τρίτη, η εταιρεία χαρακτήρισε την απόφαση ως νίκη και υποστήριξε πως η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI) πιθανώς συνέβαλε στο αποτέλεσμα.

«Η σημερινή απόφαση αναγνωρίζει πόσο έχει αλλάξει ο κλάδος με την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, που δίνει στους ανθρώπους πολύ περισσότερους τρόπους να βρουν πληροφορίες», ανέφερε η Google σε ανακοίνωση μετά την απόφαση.

«Αυτό υπογραμμίζει όσα λέμε από τότε που κατατέθηκε η υπόθεση το 2020: ο ανταγωνισμός είναι έντονος και οι χρήστες μπορούν εύκολα να επιλέξουν τις υπηρεσίες που θέλουν», πρόσθεσε.

Google: Γιατί προτιμούν οι χρήστες τον chrome;

Η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε παρανομία από την αρχή της υπόθεσης το 2020, υποστηρίζοντας ότι η κυριαρχία της στην αγορά οφείλεται στο γεγονός ότι η μηχανή αναζήτησης της είναι υπερτερεί έναντι άλλων και οι καταναλωτές απλώς την προτιμούν.

Πέρσι, ο δικαστής είχε κρίνει ότι η Google χρησιμοποίησε αθέμιτες πρακτικές για να θεμελιώσει μονοπώλιο στην αγορά διαδικτυακής αναζήτησης, ενεργώντας ώστε να διατηρήσει επίπεδα κυριαρχίας που παραβιάζουν τον νόμο των ΗΠΑ. Ωστόσο, στην απόφασή του σημείωσε ότι η πλήρης πώληση του Chrome είναι «ακατάλληλη λύση για αυτήν την υπόθεση».

Η Google δεν θα χρειαστεί επίσης να πουλήσει το λειτουργικό σύστημα Android, που τροφοδοτεί τα περισσότερα smartphones παγκοσμίως. Η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι μια τέτοια αποσύνδεση τμημάτων της, όπως το Android, θα έχει ως αποτέλεσμα οι λειτουργίες τους να σταματήσουν να λειτουργούν ομαλά.

«Η σημερινή απόφαση συμφωνεί με την ανάγκη να αποκατασταθεί ο ανταγωνισμός σε μια αγορά αναζήτησης που μονοπωλήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και τώρα εξετάζουμε τις επιλογές μας και σκεφτόμαστε αν τα μέτρα που επιβλήθηκαν επαρκούν για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο», έγραψε στο X η βοηθός γενική εισαγγελέας Abigail Slater μετά την απόφαση.

Google: Οι ευνοημένοι από την απόφαση

Οι μετοχές της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της Google, εκτινάχθηκαν πάνω από 8% μετά την απόφαση. Ευνοημένες θα βγουν και εταιρείες κατασκευής κινητών όπως η Apple, η Samsung και η Motorola. Προ της απόφασης, η Google πλήρωνε σε αυτές τις εταιρείες δισεκατομμύρια δολάρια για να προφορτώνουν αποκλειστικά ή να προωθούν τα προϊόντα της.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι το 2021 η Google είχε πληρώσει πάνω από 26 δισεκατομμύρια δολάρια για τέτοιες συμφωνίες με Apple, Mozilla και άλλους.

Πλέον, η Google δεν επιτρέπεται να συνάπτει αποκλειστικές συμβάσεις για την αναζήτηση Google, το Chrome, τον βοηθό Google ή την εφαρμογή Gemini.

Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές κινητών θα είναι ελεύθεροι να προφορτώνουν ή να προωθούν άλλες μηχανές αναζήτησης, φυλλομετρητές ή βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης παράλληλα με αυτά της Google.

Παρόλα αυτά, η Google θα συνεχίσει να μπορεί να πληρώνει διανομείς για να εξασφαλίζει την προεπιλεγμένη παρουσίαση των προϊόντων της.

Ο Gene Munster, διαχειριστής επενδύσεων στην Deepwater Asset Management, χαρακτήρισε την απόφαση «καλά νέα για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες». «Η Apple κερδίζει επίσης, επειδή η απόφαση αναγκάζει τη Google να επαναδιαπραγματεύεται τη συμφωνία αναζήτησης κάθε χρόνο», σχολίασε στο X.

Η Melissa Otto, επικεφαλής έρευνας στην S&P Global Visible Alpha, είπε ότι η απόφαση «δεν φαίνεται να είναι τόσο αυστηρή όσο περίμενε η αγορά».

Με το τμήμα αναζήτησης της Google να αναμένεται να αποφέρει κοντά στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, και δεκάδες δισεκατομμύρια από αυτά να προορίζονται για συνεργάτες διανομής, η απόφαση θα φέρει κέρδος και για τις μεγάλες εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση, πρόσθεσε η Otto.

Πάντως η απόφαση αυτή δεν σηματοδοτεί το τέλος των δικαστικών μαχών του τεχνολογικού κολοσσού. Αργότερα μέσα στον μήνα, η Google αναμένεται να παραστεί σε νέα δίκη που αφορά ξεχωριστή υπόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου ένας δικαστής διαπίστωσε ότι η εταιρεία κατέχει παράνομα μονοπώλια στον τομέα της τεχνολογίας διαδικτυακής διαφήμισης.