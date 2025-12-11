Προσοχή εργαζόμενοι! Ίσως να παρακολουθείστε από τους προϊστάμενούς σας

Ζούμε σε μία χρονική περίοδο που είναι ιδιαίτερα εύκολο για τους εργοδότες να παρακολουθούν τους εργαζόμενούς τους όσο βρίσκονται στη δουλειά.

Αυτό δεν είναι, φυσικά, κάτι καινούργιο, ειδικά στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν εταιρικές συσκευές. Ωστόσο, οι τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν στους εργοδότες να παρακολουθούν καλύτερα αν βρίσκεστε στο γραφείο ή να βλέπουν τα μηνύματα που στέλνετε από συσκευές που ανήκουν στην εταιρεία, τους δίνουν ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο.

Η παρακολούθηση από τους εργοδότες έχει ενταθεί λόγω της αύξησης της εξ αποστάσεως εργασίας και της εξάπλωσης των εργαλείων που επιτρέπουν την επιτήρηση, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Γραφείου Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η νέα εποχή της παρακολούθησης των εργαζομένων

Οι συζητήσεις σχετικά με την παρακολούθηση των εργαζομένων είναι ένα συχνό κομμάτι των διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, δήλωσε ο Μπεν Ζάο, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου.

Πρόκειται για μια αντιστροφή της μετατόπισης της εξουσίας στην εποχή της πανδημίας, η οποία ευνοούσε για λίγο τους εργαζομένους σε θέματα όπως πιο ευέλικτο ωράριο ή εξ αποστάσεως εργασία. Καθώς η αγορά εργασίας «παγώνει», οι εργοδότες παρακολουθούν πιο στενά τις συνδέσεις των εργαζομένων, για παράδειγμα, ως έναν τρόπο να «ανακτήσουν μέρος αυτής της εξουσίας», είπε.

Ο Ζάο, ο οποίος έχει επικεντρωθεί σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και απορρήτου για αρκετές δεκαετίες, δήλωσε ότι οι εργοδότες συνειδητοποιούν επίσης ότι οι εργαζόμενοι έχουν πολλούς τρόπους να βγουν έξω από τα όρια της εταιρείας — από μη εγκεκριμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έως πλατφόρμες διαδικτυακής συνομιλίας — για να βρουν και να μοιραστούν πληροφορίες. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ασφάλειας και νομικά ζητήματα.

Ορισμένες διαφωνίες μεταξύ εργαζομένων και προϊσταμένων σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι εργοδότες είναι φυσιολογικές, είπε, αλλά υπάρχει κίνδυνος όταν αυτές δεν αποκαλύπτονται.

Τι μπορεί να είναι υπό επιτήρηση

Η νέα τεχνολογία μπορεί να δώσει στους εργοδότες περισσότερες ευκαιρίες να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των εργαζομένων, αν το επιθυμούν. Μια πρόσφατη ενημέρωση στο Google, για παράδειγμα, προσθέτει στις δυνατότητες που έχουν οι εταιρείες για την αρχειοθέτηση μηνυμάτων κειμένου σε τηλέφωνα Android που ανήκουν στον εργοδότη.

Στη Microsoft, μια επερχόμενη αλλαγή στο εργαλείο ανταλλαγής μηνυμάτων Teams θα ενημερώνει αυτόματα την τοποθεσία εργασίας σας όταν συνδέεστε στο WiFi του εργοδότη σας.

Και για τις δύο λειτουργίες, οι εργοδότες θα πρέπει να ενεργοποιήσουν αυτές τις επιλογές.

Ένας εκπρόσωπος της Google δήλωσε στο Business Insider ότι η ενημέρωση του Android είναι μια προαιρετική λειτουργία για εταιρικά τηλέφωνα σε «ρυθμιζόμενους κλάδους», όπου οι εργοδότες ορίζουν ρητά ότι απαιτείται η αρχειοθέτηση των επικοινωνιών.

«Αυτή η ενημέρωση απλώς επιτρέπει στους οργανισμούς να υποστηρίζουν σύγχρονα μέσα επικοινωνίας — προσφέροντας στους υπαλλήλους πλεονεκτήματα όπως κοινή χρήση πολυμέσων υψηλής ποιότητας και ενδείξεις πληκτρολόγησης — διατηρώντας παράλληλα τα ίδια πρότυπα συμμόρφωσης που ισχύουν ήδη για τα SMS», έγραψε ο εκπρόσωπος.

Η επικείμενη λειτουργία της Microsoft, η οποία επιτρέπει στο Teams να προσδιορίζει σε ποιο κτίριο της εταιρείας βρίσκονται οι εργαζόμενοι με βάση τη σύνδεσή τους στο WiFi, «αποσκοπεί να βοηθήσει τους υπαλλήλους να συντονίζουν πιο ομαλά την προσωπική τους εργασία με τις ομάδες τους», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας σε email προς το Business Insider.

«Δεν πρόκειται για εργαλείο παρακολούθησης και δεν υποστηρίζουμε με κανέναν τρόπο την επιτήρηση των υπαλλήλων», έγραψε.

Πηγή εντάσεων η εταιρική παρακολούθηση

Σύμφωνα με το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, οι εργαζόμενοι τείνουν να είναι υπέρ της παρακολούθησης αν αυτή έχει ως στόχο την προστασία της ασφάλειάς τους, ενώ συχνά αντιτίθενται αν έχει ως στόχο την παρακολούθηση της παραγωγικότητας.

Νωρίτερα φέτος, η AT&T μείωσε τη χρήση ενός συστήματος παρακολούθησης της παρουσίας που είχε προκαλέσει την απογοήτευση ορισμένων υπαλλήλων λόγω λανθασμένων πληροφοριών στον υπολογισμό του χρόνου παραμονής των εργαζομένων στο γραφείο.

Η αλλαγή αυτή υπογραμμίζει τις εντάσεις που μπορούν να προκύψουν στον χώρο εργασίας λόγω των προσπαθειών παρακολούθησης.

«Οποιαδήποτε παρακολούθηση στον χώρο εργασίας πρέπει να έχει αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση της», δήλωσε ο Γουίλιαμ Μπάντινγκτον, ανώτερος τεχνολόγος στο Electronic Frontier Foundation, μια ομάδα που υπερασπίζεται τα ψηφιακά δικαιώματα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μη χρήση της τεχνολογίας εκτός του χώρου εργασίας ή εκτός των ωρών εργασίας, είπε.

Το πιο δύσκολο από νομική και ηθική άποψη ζήτημα δεν είναι τι μπορούν να κάνουν οι εργοδότες με τα τηλέφωνα και τους φορητούς υπολογιστές που παρέχουν στους εργαζομένους, αλλά τι μπορούν να αντλήσουν οι εργοδότες από τον προσωπικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους.

Με πληροφορίες από Business Insider