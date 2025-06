Προπαγάνδα Ισραήλ στο ελληνικό YouTube, ενόψει της αποστολής προς τη Γάζα

Διαδικτυακή εκστρατεία με στόχο το ελληνικό και ευρύτερα ευρωπαϊκό κοινό έχει ξεκινήσει το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, καθώς πλησιάζει η διεθνής αποστολή «Πορεία προς τη Γάζα».

Όπως επισημαίνει το δημοσιογραφικό δίκτυο We Are Solomon, τις τελευταίες ημέρες εμφανίζονται στην Ελλάδα χορηγούμενα βίντεο στο YouTube που παρουσιάζουν το Ισραήλ ως κύριο πάροχο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

Μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, πέντε τέτοια βίντεο έχουν αναρτηθεί με ελληνικούς υπότιτλους ή πλήρη αφήγηση στα ελληνικά, συχνά με τεχνητή φωνή, κάτι που δείχνει στοχευμένη προσπάθεια προβολής. Το ένα από αυτά τιτλοφορείται «Ανθρωπιστική βοήθεια ρεκόρ» και έχει ήδη ξεπεράσει τις 500.000 προβολές στη χώρα μας, ενώ αντίστοιχα βίντεο σε αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά καταγράφουν εκατομμύρια views – σχεδόν 3 εκατομμύρια στα αγγλικά και 1,5 εκατομμύριο στα γερμανικά.

A video of one of the so-called "humanitarian distribution sites" of the "Gaza Humanitarian Foundation" (GHF), run by the US and Israel, in #Gaza today.#GazaGenocide‌ pic.twitter.com/qYAgiQqbg0