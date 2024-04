Πρόωρες εκλογές στο Ισραήλ; Οι βασικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου ζητούν να στηθούν κάλπες

Η πολιτική κρίση σοβεί στο Ισραήλ, με τον Μπένι Γκαντζ -τον μεγαλύτερο αντίπαλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου τα τελευταία πέντε χρόνια- να ζητά πρόωρες εκλογές και διεξαγωγή τους μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Εν μέσω διεθνούς κατακραυγής για τη δολοφονία εργαζομένων ΜΚΟ στη Γάζα από αεροπορική επιδρομή του ισραηλινού στρατού, καθώς και επαναλαμβανόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Ιερουσαλήμ έξω από το κοινοβούλιο και το σπίτι του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μπένι Γκατζ ζήτησε να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ μέχρι τον Σεπτέμβριο.

«Πρέπει να συμφωνήσουμε μια ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών τον Σεπτέμβριο, σχεδόν έναν χρόνο μετά (σ.σ. την έναρξη) του πολέμου, αν θέλετε» είπε ο Γκαντζ, μέλος του πολεμικού συμβουλίου του Ισραήλ, σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. «Ο καθορισμός της ημερομηνίας θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τη στρατιωτική προσπάθεια, στέλνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα στους πολίτες του Ισραήλ ότι σύντομα θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους σε εμάς», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο Γκαντζ -σθεναρός υποστηρικτής της απελευθέρωσης των ομήρων ως πρώτη προτεραιότητα- «εγκατέλειψε» την αντιπολίτευση και εντάχθηκε στον συνασπισμό του Νετανιάχου μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, σε μια εποχή που το Ισραήλ ήταν πιο διχασμένο από ποτέ, καθώς είχαν προηγηθεί μήνες μαζικών διαμαρτυριών για την άκρως αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση που προωθούσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε μέσω X (πρώην Twitter) ότι οι πολίτες πρέπει να αντικαταστήσουν «τη χειρότερη, πιο επικίνδυνη και αποτυχημένη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας» μετά την έκκληση Γκαντζ να διεξαχθούν εκλογές τον Σεπτέμβριο.

«Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πάει σπίτι της το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε τους απαχθέντες, να επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι στα σπίτια τους, να νικήσουμε τη Χαμάς και να διασφαλίσουμε ότι κάποιος θα φροντίσει για την ισραηλινή μεσαία τάξη» ανέφερε ο Γιαΐρ Λαπίντ.

Ο Δημοκρατικός ηγέτης της Γερουσίας των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ, τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών στο Ισραήλ, με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

«Όταν ένα κορυφαίο μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ ζητά πρόωρες εκλογές και πάνω από το 70% του ισραηλινού πληθυσμού συμφωνεί σύμφωνα με μια μεγάλη δημοσκόπηση, ξέρεις ότι είναι το σωστό», ανέφερε ο μακροχρόνιος υποστηρικτής του Ισραήλ, εβραϊκής καταγωγής και ο ίδιος, Τσακ Σούμερ.

When a leading member of Israel’s war cabinet calls for early elections and over 70% of the Israeli population agrees according to a major poll, you know it’s the right thing to do. https://t.co/yGCHknmr8M