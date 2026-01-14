ΔΙΕΘΝΗ
Πρόωρες εκλογές στην Ιαπωνία: Γιατί ρισκάρει τώρα η Τακαΐτσι

Η Τακαΐτσι σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας στις 23 Ιανουαρίου ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία

Φωτ. αρχείου: EPA
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα να «διαλύσει» το Κοινοβούλιο της χώρας και να προκήρυξει πρόωρες εκλογές, σε μία εξέλιξη που χαρακτηρίζεται ως «ρίσκο» από τους διεθνείς αναλυτές.

Η Σαναέ Τακαΐτσι επιδικώκει, με μία πιθανή νίκη της στις ερχόμενες εκλογές, να εδραιώσει την εξουσία της χώρα της Άπως Ανατολής, καθώς αντιμετωπίζει την οργή της Κίνας για τις δηλώσεις της σχετικά με την Ταϊβάν.

Η Τακαΐτσι σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο στις 23 Ιανουαρίου ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, και οι εκλογές θα διεξαχθούν στις αρχές Φεβρουαρίου, όπως δήλωσε ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, συν-ηγέτης του Κόμματος Καινοτομίας της Ιαπωνίας, του μικρότερου εταίρου στην κυβερνητική συμμαχία της Τακαϊτσι, σε σύντομη συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Πρόωρες εκλογές στην Ιαπωνία: Γιατί τώρα

Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κληρονόμησε μια ταλαιπωρημένη κυβέρνηση, με το LDP να έχει χάσει την πλειοψηφία του και στις δύο Βουλές του Κοινοβουλίου, αφού οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι το τιμώρησαν για την αύξηση των τιμών και ένα σκάνδαλο χρηματοδότησης, περιγράφει το Reuters ως προς τις προθέσεις της Τακαΐτσι.

Καλώντας πρόωρες εκλογές τώρα, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ελπίζει να εκμεταλλευτεί την αύξηση της δημόσιας υποστήριξης για έναν νέο ηγέτη που έχει υποσχεθεί να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κόστους διαβίωσης και να σκληρύνει τους κανόνες για τη μετανάστευση στη χώρα.

Ορισμένες δημοσκοπήσεις των μέσων ενημέρωσης τοποθετούν την υποστήριξη προς το LDP σε ποσοστό άνω του 60%, δίνοντας στην Τακαΐτσι την ευκαιρία να αποκαταστήσει την πλειοψηφία του στο πιο ισχυρό κάτω σώμα. Μια δημοσκόπηση σε 1.213 άτομα που δημοσιεύθηκε από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK στις 13 Ιανουαρίου έδειξε ότι είχε την υποστήριξη του 62% των ψηφοφόρων.

Ωστόσο, ακόμη και αν εξασφαλίσει την πλειοψηφία στην κάτω βουλή, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα πρέπει να κυβερνήσει με μειοψηφία στην Άνω Βουλή, την οποία δεν μπορεί να διαλύσει. Οι ψηφοφόροι εκλέγουν το ήμισυ των μελών της κάθε τρία χρόνια και οι επόμενες εκλογές δεν θα διεξαχθούν πριν από το 2028.

Με πληροφορίες από Reuters, Washington Post

