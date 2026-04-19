Το πρόγραμμα του βασιλιά Καρόλου κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, η βασίλισσα Καμίλα, θα ταξιδέψουν στην Αμερική για την πρώτη επίσημη επίσκεψή τους στη χώρα μετά τη στέψη.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, και θα επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη και τη Βιρτζίνια, καθώς και την Ουάσιγκτον.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Καρόλου στις ΗΠΑ από το 2018, όταν παρευρέθηκε στην κρατική κηδεία του πρώην προέδρου Τζορτζ Χ. Γ. Μπους.

Την Τρίτη, το παλάτι του Μπάκιγχαμ μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες για την επίσκεψη του Καρόλου και της Καμίλα στις ΗΠΑ, η οποία θα περιλαμβάνει επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο και εορτασμό για τα 250 χρόνια της Αμερικής.

«Η επίσκεψη θα αποτελέσει μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε την κοινή ιστορία των δύο εθνών μας, το εύρος των οικονομικών, ασφαλιστικών και πολιτιστικών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί από τότε, καθώς και τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των λαών που ενώνουν τις κοινότητες», ανέφερε το παλάτι σε δήλωσή του.

Σε μια ανάρτηση στις 31 Μαρτίου, με την οποία ανακοίνωσε την επίσημη επίσκεψη, ο Τραμπ έγραψε: «Ανυπομονώ να περάσω χρόνο με τον βασιλιά, τον οποίο σέβομαι πολύ. Θα είναι ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ!».

Επίσημο δείπνο για τον βασιλιά Κάρολο και την βασίλισσα Καμίλα στην Ουάσιγκτον

Ο Κάρολος και η Καμίλα θα ξεκινήσουν την επίσκεψή τους στην πρωτεύουσα της χώρας, όπου θα βρεθούν σε ιδιωτικό τσάι με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει φιλοξενηθεί δύο φορές από Βρετανούς μονάρχες κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του, πρώτα από τη μητέρα του Κάρολου, την βασίλισσα Ελισάβετ, το 2019, και πιο πρόσφατα από τον Κάρολο πέρυσι.

Η παραμονή των μελών της βασιλικής οικογένειας στο Λευκό Οίκο θα περιλαμβάνει επίσημη υποδοχή με τελετουργική στρατιωτική παρέλαση, διμερή συνάντηση μεταξύ του Κάρολου και του Τραμπ, καθώς και επίσημο δείπνο που θα παραθέσουν ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία, σύμφωνα με το παλάτι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ουάσιγκτον, ο Κάρολος θα απευθυνθεί επίσης στο Κογκρέσο, σηματοδοτώντας τη δεύτερη μόνο φορά που ένας Βρετανός μονάρχης απευθύνεται σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, σύμφωνα με το παλάτι. Η Ελισάβετ ήταν η πρώτη μονάρχης που το έκανε αυτό πριν από 30 χρόνια.

Ο Κάρολος και η Καμίλα αναμένεται επίσης να παραστούν σε ένα πάρτι στον κήπο που θα διοργανωθεί προς τιμήν τους στην πρωτεύουσα της χώρας.

Το πρόγραμμα του βασιλικού ζεύγους

Στη Νέα Υόρκη, ο Κάρολος και η Καμίλα θα συναντηθούν με μέλη των πρώτων ομάδων επέμβασης και τις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου, με αφορμή την 25η επέτειό της, σύμφωνα με το παλάτι.

Θα παραστούν επίσης σε άλλες εκδηλώσεις στην πόλη που θα αναδείξουν τη λογοτεχνία, το ζήτημα της επισιτιστικής ανασφάλειας, καθώς και τους οικονομικούς και δημιουργικούς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη Βιρτζίνια, ο Κάρολος και η Καμίλα θα επισκεφθούν ένα εθνικό πάρκο των ΗΠΑ, ένα τοπικό αγρόκτημα που ασχολείται με ιπποδρομίες και θα παρακολουθήσουν παραστάσεις από πολιτιστικές ομάδες, σύμφωνα με το παλάτι.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα παραστούν επίσης σε ένα πάρτι στη Βιρτζίνια για να γιορτάσουν τα 250 χρόνια της Αμερικής.

Με πληροφορίες από ABC News