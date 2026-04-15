ΔΙΕΘΝΗ
Βασιλιάς Κάρολος: Η ιστορική κίνηση που ετοιμάζει ενόψει της επίσκεψής του στις ΗΠΑ

Ο βασιλιάς θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ εν μέσω του έντονου κλίματος ανάμεσα σε Τραμπ και Στάρμερ, και αυξανόμενων επικρίσεων προς τον μονάρχη για την εμπλοκή της οικογένειάς του στην υπόθεση Έπσταϊν

The LiFO team
The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: EPA
Ενόψει της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο βασιλιάς Κάρολος Γ' ετοιμάζεται για μια κομβική στιγμή στην ιστορία του Παλατιού.

Ο βασιλιάς αναμένεται να απευθυνθεί και στα δύο σώματα του Κογκρέσου των ΗΠΑ, γεγονός εξαιρετικά σπάνιο και ιστορικό, αφού θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που ένας Βρετανός μονάρχης θα μιλήσει ενώπιον του Κογκρέσου.

Η ομιλία του Καρόλου είναι προγραμματισμένη για τις 28 Απριλίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

Βασιλιάς Κάρολος: Η τελευταία φορά που Βρετανός μονάρχης απευθύνθηκε στο Κογκρέσο

Η τελευταία φορά που ένας Βρετανός μονάρχης απευθύνθηκε στο Κογκρέσο ήταν το 1991, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, μητέρα του Καρόλου, εκφώνησε ομιλία στο Καπιτώλιο.

Ο Κάρολος θα βρίσκεται στις ΗΠΑ από  27 έως 30 Απριλίου με αφορμή τον εορτασμό της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Την επίσκεψή του επισκιάζει το έντονο κλίμα ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Λονδίνο λόγω διαφωνιών σε ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Αυτή η επίσκεψη θα είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί η κοινή ιστορία των δύο εθνών μας, το εύρος της σχέσης μας και οι βαθιοί δεσμοί που ενώνουν τους λαούς μας», ανέφερε ανακοίνωση από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Πρόσφατα, ο Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την κριτική του απέναντι στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατηγορώντας τον ότι δεν υποστηρίζει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Αν και πολλοί αξιωματούχοι ζητούν την αύρωση της επίσκεψης του Καρόλου, ο Στάρμερ την στηρίζει. «Η σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας είναι πολύ σημαντική από πολλές απόψεις και συχνά, χάρη στους δεσμούς που σφυρηλατεί, η μοναρχία μπορεί να ξεπεράσει μια τέτοια κατάσταση», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την εκτίμησή του προς τη βρετανική βασιλική οικογένεια και έχει μέχρι σήμερα, έχει πραγματοποιήσει δύο επίσημες επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δεν είναι μόνο οι εντάσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ που επισκιάζουν την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κάρολος βρίσκεται αντιμέτωπος και με τις επιπτώσεις της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία οδήγησε τον Φεβρουάριο στη σύλληψη του αδελφού του, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ως υπόπτου για παροχή εμπιστευτικών πληροφοριών στον Αμερικανό χρηματιστή, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το 2019.


Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

Διεθνή

