Αδελφός πριγκίπισσας Νταϊάνα: «Ήξερα πως με είχε αφήσει κηδεμόνα των γιων της»

«Δεν είχε νομική ισχύ, αλλά ήξερα ότι με είχε ορίσει κηδεμόνα τους», λέει ο Τσαρλς Σπένσερ - Τι αποκάλυψε για την αλλαγή στον επικήδειο λόγο του

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη της πριγκίπισσας Νταϊάνα, στην Τούζλα, στις 8 Αυγούστου του 1997 / Φωτ:EPA
Ο Τσαρλς Σπένσερ, αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα αποκάλυψε λεπτομέρειες για την ημέρα της κηδείας της, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στον αρχικό επικήδειο που είχε γράψει για εκείνη.

Φιλοξενούμενος σε podcast, ο Σπένσερ, δήλωσε ότι ο λόγος που είχε αρχικά προγραμματίσει να εκφωνήσει στην κηδεία της αδερφής του ήταν «πολύ διαφορετικός» από αυτόν που τελικά εκφώνησε.

«Πέταξα πίσω [στην Αγγλία] -ζούσα τότε στη Νότια Αφρική- πέταξα νύχτα από το Κέιπ Τάουν. Μια πολύ γλυκιά αεροσυνοδός με βοήθησε, γιατί ήμουν ράκος», είπε ο Σπένσερ στο επεισόδιο της 24ης Οκτωβρίου του podcast Rosebud.

Συνέχισε εξηγώντας ότι αρχικά έψαχνε κάποιον άλλον να εκφωνήσει τον επικήδειο. «Είχα ένα μεγάλο, χοντρό σημειωματάριο με διευθύνσεις και σκέφτηκα: “Θέλω να βρω κάποιον που θα εκφωνήσει λόγο γι’ αυτήν”. Και έφτασα μέχρι το τελευταίο γράμμα και δεν είχα βρει κανέναν», θυμήθηκε.

«Κατέβηκα από το αεροπλάνο στο Χίθροου, πήρα τη μητέρα μου τηλέφωνο και της είπα: “Δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος θα κάνει τον επικήδειο. Και έχω ένα απαίσιο προαίσθημα ότι θα πρέπει να το κάνω εγώ.” Και εκείνη μου είπε: “Ναι, εσύ θα το κάνεις. Εμείς με τις αδερφές σου το αποφασίσαμε"».

Όταν ξεκίνησε να γράφει τον λόγο, είπε ο Σπένσερ, «ήταν ένας πολύ παραδοσιακός επικήδειος, σχεδόν του τύπου “ήταν πολύ καλή σε αυτό όταν ήταν παιδί” και όλα τα σχετικά. Και μετά σκέφτηκα: “Αυτό είναι γελοίο, εκείνη δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος”».

Τότε, όπως είπε, συνειδητοποίησε πως ο ρόλος του εκείνη τη στιγμή δεν ήταν να μιλήσει «για» τη Νταϊάνα, αλλά «εκ μέρους της».

«Με είχε αφήσει κηδεμόνα των γιων της»

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα πέθανε σε ηλικία 36 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1997.

«Ήξερα ότι εκείνη τη στιγμή με είχε ορίσει -δεν είχε νομική ισχύ, αλλά ήξερα- πως με είχε αφήσει κηδεμόνα των γιων της», συνέχισε, αναφερόμενος στους ανιψιούς του, πρίγκιπα Ουίλιαμ και πρίγκιπα Χάρι.

«Προφανώς, αφού ο άλλος γονιός ήταν ζωντανός, αυτό δεν είχε νομικό βάρος, αλλά για μένα είχε σημασία», πρόσθεσε. «Κι αυτό το αίσθημα της ευθύνης, νομίζω...τότε τον έγραψα μέσα σε μιάμιση ώρα -και ναι, αυτό ήταν όλο στην ουσία», συνέχισε.

Αποκάλυψε επίσης, ότι αφαίρεσε ένα σημείο του επικήδειου που αφορούσε τον Ρούπερτ Μέρντοκ, κρίνοντάς το «αρκετά περιττό».

Ο Τσαρλς Σπένσερ είχε εκφωνήσει τον επικήδειο στην κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα τον Σεπτέμβριο του 1997, όπου καταδίκασε τη μεταχείριση που είχε υποστεί και υποσχέθηκε να φροντίσει ώστε οι γιοι της να μεγαλώσουν έτσι ώστε «οι ψυχές τους να μπορούν να τραγουδούν ελεύθερα, όπως εκείνη είχε ονειρευτεί».

 

