Χουάν Κάρλος: Απαντά πρώτη φορά στις φήμες που τον ήθελαν ζευγάρι με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο πρώην Ισπανός βασιλιάς που ζει αυτοεξόριστος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μιλά για την πριγκίπισσα Νταϊάνα στην αυτοβιογραφία του

Φωτ. αρχείου Χουάν Κάρλος και πριγκίπισσα Νταϊάνα / Getty Images
Ο πρώην μονάρχης της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, απαντά πρώτη φορά στις φήμες που τον ήθελαν ζευγάρι με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, στο βιβλίο του.

Ο 87χρονος πλέον Χουάν Κάρλος, ο οποίος ζει αυτοεξόριστος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα τελευταία πέντε χρόνια, μετά την παραίτησή του από τον θρόνο το 2014, αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την άνοδό του στην εξουσία, την περίοδο που ήταν βασιλιάς αλλά και τις προσωπικές του σχέσεις στο επερχόμενο βιβλίο του με τίτλο Reconciliation («Συμφιλίωση»), που αναμένεται να κυκλοφορήσει στη Γαλλία στις 5 Νοεμβρίου.

Παρά τη φήμη του «γυναικοκατακτητή», ο πρώην βασιλιάς στην αυτοβιογραφία του αρνείται ότι είχε σχέση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν αυτή την εβδομάδα στην «The Telegraph».

Στο βιβλίο μάλιστα, περιγράφει την Νταϊάνα με μη κολακευτικό τρόπο, αποκαλώντας τη «ψυχρή, ολιγόλογη, απόμακρη, εκτός όταν βρισκόταν μπροστά στους παπαράτσι».

Οι φήμες για τους δύο άρχισαν να κυκλοφορούν όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα και τότε ο πρίγκιπας Κάρολος, μαζί με τους γιους τους, πρίγκιπα Ουίλιαμ και πρίγκιπα Χάρι, έκαναν διακοπές στο παλάτι Μαριβέντ, την καλοκαιρινή κατοικία της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στη Μαγιόρκα, για τρία συνεχόμενα καλοκαίρια, από το 1986 έως το 1988.

Μαζί με άλλα μέλη βασιλικών οικογενειών, όπως ο βασιλιάς Κωνσταντίνος της Ελλάδας και οι οικογένειές τους, ο Χουάν Κάρλος και η Νταϊάνα φωτογραφίζονταν συχνά να απολαμβάνουν τον ήλιο στη βασιλική του θαλαμηγό.

Δεδομένης της φήμης του Χουάν Κάρλος και της γνωστής κατάστασης στον γάμο της Νταϊάνα, οι φήμες δεν άργησαν να εξαπλωθούν. Η ίδια δεν τις σχολίασε ποτέ δημόσια, αλλά είχε πει στον βιογράφο της, Άντριου Μόρτον, ότι ο Ισπανός βασιλιάς της φάνηκε «λίγο υπερβολικά διαχυτικός».

«Ένιωσα άβολα όταν έμεινα μόνη μαζί του σε ένα δωμάτιο, αν και μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δε συνέβη τίποτα», είπε η σε φίλους του βασιλιά, τον οποίο αποκαλούσε «πολύ φιλήδονο άντρα» μετά από μια επίσκεψη στη Μαγιόρκα, σύμφωνα με το βιβλίο του Μόρτον «Ladies of Spain».

Με πληροφορίες από PEOPLE

