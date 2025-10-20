ΔΙΕΘΝΗ
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Θα αποκλείσει εντελώς τον πρίγκιπα Άντριου από τη βασιλική ζωή όταν ανέβει στον θρόνο

Ο 43χρονος πρόκειται να ακολουθήσει αυστηρότερη στάση από αυτή του πατέρα του σε σχέση με τον πρίγκιπα Άντριου, απαγορεύοντάς του οποιαδήποτε εμπλοκή στη βασιλική ζωή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. πρίγκιπας Άντριου και πρίγκιπας Ουίλιαμ / Getty Images
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σκοπεύει να βάλει «φρένο» στον θείο του, πρίγκιπα Άντριου, μόλις ανέβει στον βρετανικό θρόνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Sunday Times», όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο, αναμένεται να ακολουθήσει αυστηρότερη στάση από αυτή του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου, σε σχέση με τον θείο του, απαγορεύοντας του οποιαδήποτε εμπλοκή στη βασιλική ζωή.

Η είδηση έρχεται λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση του πρίγκιπα Άντριου ότι παραιτείται από τους βασιλικούς του τίτλους, μία εξέλιξη που ακολουθεί μια σειρά πρόσφατων σκανδάλων τα οποία αφορούν τόσο τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όσο και τη φερόμενη σύνδεσή του με κατάσκοπο από την Κίνα.

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, την οποία φέρεται να συζήτησαν αρκετά μέλη της βασιλικής οικογένειας, ανάμεσά τους και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο βασιλιάς Κάρολος, σύμφωνα με το PEOPLE. Βασιλική πηγή ανέφερε στο περιοδικό ότι συμφωνούν απόλυτα με την απόφαση αυτή, ωστόσο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θεωρεί ότι δεν είναι αρκετή. Μάλιστα, όταν γίνει βασιλιάς σκοπεύει να αποκλείσει πλήρως τον πρίγκιπα Άντριου από τη βασιλική ζωή από δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας, κρατικές τελετές, ακόμα και από τη δική του στέψη.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ουίλιαμ σκοπεύει επίσης να απαγορεύσει στη Σάρα Φέργκιουσον, την πρώην σύζυγο του Άντριου, την παρουσία της σε οποιαδήποτε βασιλική εκδήλωση.

Η 66χρονη διατηρεί στενή σχέση με τον πρίγκιπα Άντριου, παρότι έχουν χωρίσει εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, ενώ έχει εμπλακεί και η ίδια σε αντιπαραθέσεις λόγω των σχέσεων της με τον Έπσταϊν.

Επιπλέον όπως και ο πρώην σύζυγός της, δε θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί βασιλικό τίτλο.

Με πληροφορίες από PEOPLE

