Guardian: Γιατί παραιτείται τώρα ο πρίγκιπας Άντριου - Τι σημαίνει για τη βασιλική οικογένεια

Ο πρίγκιπας Άντριου πρόκειται να παραιτηθεί από όλους τους τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου εκείνου του Δούκα της Υόρκης, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Έχοντας ήδη αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2019, ο πρίγκιπας Άντριου αποφάσισε τώρα να κάνει ένα βήμα επιπλέονκαι να συμφωνήσει να μη χρησιμοποιεί πλέον τον «τίτλο ή τις τιμές που του έχουν απονεμηθεί», εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν.

Ωστόσο, χρησιμοποίησε την ανακοίνωση για να επαναλάβει ξανά την άρνησή του για τις κατηγορίες που του έχουν απευθυνθεί, παρά το γεγονός ότι έχει πληρώσει εκατομμύρια για να διευθετήσει την αστική αγωγή σεξουαλικής επίθεσης είχε καταθέσει η Βιρτζίνια Τζιουφρέ. Η πίεση προς τη μοναρχία λόγω των κατηγοριών κατά του Άντριου ήταν διαρκής, ειδικά μετά τη συνέντευξη στο «Newsnight» το 2019.

Ωστόσο, πλέον ισχυρίζεται ότι ενεργεί για να προστατεύσει τη βασιλική οικογένεια από περαιτέρω ζημιές που προκαλούνται από δημόσια εικασία. Παρότι όλο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί απλά μια τυπική διαδικασία, είναι σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον, επιτρέπει στον πρίγκιπα Άντριου να ισχυριστεί δημόσια πως ενήργησε με τιμή υπερασπιζόμενος τη μοναρχία. Όπως είπε στην ανακοίνωσή του: «Έχω αποφασίσει, όπως πάντα, να βάζω πρώτα το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου».

Δεύτερον, παρόλο που συμφώνησε να μην το χρησιμοποιεί, ο πρίγκιπας Άντριου διατηρεί το δούκα, καθώς και τους τίτλους του Κόμη του Ινβερνές και Βαρόνου του Κίλιλέι, και τον αξιόλογο ρόλο του Ιππότη του Τάγματος του Garter. Όπως και ο τίτλος HRH (Αυτού Υψηλότης), ουσιαστικά τίθενται σε αδράνεια.

Παραμένει πρίγκιπας και όγδοος στη γραμμή διαδοχής. Θεωρητικά, είναι επίσης ακόμα σύμβουλος του κράτους και μπορεί να αναπληρώσει τον βασιλιά αν αυτός απουσιάζει ή είναι άρρωστος. Αν και το παλάτι έχει ξεκαθαρίσει ότι, στην πράξη, δε θα του ζητηθεί να εκπληρώσει αυτόν τον ρόλο.

Παρ’ όλα αυτά, είναι ενδεικτικό ότι η ανακοίνωση του ανέφερε πως η απόφαση λήφθηκε «σε συζήτηση με τον βασιλιά». Όπως αναφέρει ο Guardian, είναι σχεδόν βέβαιο πως, πίσω από τις σκηνές, το παλάτι πίεσε γι’ αυτήν την απόφαση με την ελπίδα να παραιτηθεί οικειοθελώς.

Η αφαίρεση ενός δούκα θα αποτελούσε μια ιστορική κίνηση, ορατή στο κοινό, κάτι που δεν έχει συμβεί σε ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας εδώ και πάνω από 100 χρόνια, και πιθανότατα θα προκαλούσε μεγαλύτερο πλήγμα στη φήμη της μοναρχίας.

Τι σημαίνει αυτό για τον πρίγκιπα Άντριου και γιατί παραιτείται τώρα

Ο Άντριου παραμένει επίσης πρίγκιπας. Όταν γεννήθηκε το 1960, ήταν αυτόματα τέτοιος ως γιος του μονάρχη και αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο αν εκδοθεί σχετική επιστολή από τον βασιλιά.



Η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολύ, που σημαίνει ότι ο στόχος για γρήγορη επίλυση, τουλάχιστον για τους σκοπούς της βασιλικής οικογένειας, μπορεί να μην επιτευχθεί.



Αυτό ωστόσο για τον πρίγκιπα Άντριου, σημαίνει ταπείνωση. Η ανακοίνωση αντιπροσωπεύει μια ουσιαστική απώλεια κύρους, που ο ίδιος έχει πολεμήσει για χρόνια. Ο ίδιος και η πρώην σύζυγός του, εξακολουθούν να ζουν στο Royal Lodge, παρά τις φήμες ότι ο βασιλιάς προσπάθησε να πείσει τον αδερφό του να αποχωρήσει από το ακίνητο 30 δωματίων στο Crown Estate στο Windsor Great Park.



Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλά για το πόσα χρήματα έχει λάβει ο πρίγκιπας Άντριου λόγω της θέσης του, παραμένει ένας πλούσιος άνδρας. Το 2007, κατάφερε να αντλήσει 15 εκατομμύρια λίρες από την πώληση ενός ακινήτου που ήταν γαμήλιο δώρο από τη μητέρα του, για παράδειγμα.

Ο λόγος που προχωρά τώρα σε αυτή την κίνηση, είναι γιατί η λίστα σκανδάλων που τον περιλαμβάνουν, έχει αποδειχθεί πρόβλημα για τον βασιλιά. Η φιλία του με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν βρίσκεται ξανά στα πρωτοσέλιδα, μετά την αποκάλυψη ότι ο Άντριου του είχε στείλει email όπου του έγραφε «είμαστε μαζί σε αυτό», τρεις μήνες αφού ισχυρίστηκε πως είχαν διακόψει κάθε επαφή.

Η αντιμοναρχική οργάνωση Republic δήλωσε επίσης ότι η κίνηση είναι «πολύ λίγη και πολύ αργά», προσθέτοντας: «Ο Άντριου παραμένει κατηγορούμενος για σεξουαλικά εγκλήματα και κατάχρηση εξουσίας. Πρέπει να του αφαιρεθούν όλοι οι τίτλοι και ο ναυτικός βαθμός του και να υποβληθεί σε ποινική έρευνα. Το να μη χρησιμοποιεί απλώς ανούσιους μεσαιωνικούς τίτλους δεν είναι τιμωρία που να αντιστοιχεί στα αδικήματα».