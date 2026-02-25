Εξετάζεται έκτακτο επίδομα Πάσχα: Οι εκτιμήσεις για τους δικαιούχους και τα ποσά

Έκτακτο επίδομα Πάσχα εξετάζεται να δοθεί μέχρι τις 12 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, το επίδομα ενδέχεται να καταβληθεί τις ημέρες πριν από το Πάσχα, με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη διευκόλυνσή τους ενόψει των εορτών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του σταθμού, εκτιμάται ότι θα αφορά:

δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ χωρίς εισοδηματικό κριτήριο

δικαιούχους επιδόματος παιδιού Α21 με την προϋπόθεση, το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 10.500 ευρώ ετησίως.

μακροχρόνια ανέργους από 12 έως 24 μήνες χωρίς άλλο επίδομα και ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ

συνταξιούχους έως κατά προσέγγιση 700 ευρώ χωρίς ετήσια αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς.

Τι ποσά αναμένονται - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν συζητήσεις για κλιμακούμενο επίδομα και πως θα πρόκειται για ενδεχόμενη εφάπαξ ενίσχυση έως 250 ευρώ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είναι πιθανό να μην αποφασιστεί καθολική παροχή και να ληφθούν υπόψη:

περιουσιακά κριτήρια

εισοδηματικά όρια

ακριβής ημερομηνία καταβολής

Μερικές ημέρες νωρίτερα, ο εργατολόγος Χρήστος Βουρλιώτης είπε στο Mega, ότι «επίκειται ένα έκτακτο επίδομα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και η καταβολή του μάλλον θα γίνει εντός της Μεγάλης Εβδομάδας».