ΠΟΛΙΤΙΚΗ

No.1

Πολιτική

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Έβρο: Τι είπε για την αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Κήπων

Το γεύμα που ετοίμασαν για τον πρωθυπουργό με ντολμαδάκια

The LiFO team
The LiFO team
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΒΡΟΣ ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Έβρο / Φωτ.: Eurokinissi
0

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα τον Έβρο.

«Με την κατασκευή των έργων αναβάθμισης και επέκτασης του Συνοριακού Σταθμού Κήπων του Έβρου και την κατασκευή, αργότερα, της νέας μεγάλης γέφυρας θα αποκτήσουμε την είσοδο και την έξοδο της χώρας προς την Τουρκία που μας αξίζει», δήλωσε, μεταξύ άλλων, πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη και συνεργάτες του για την εξέλιξη των εργασιών. Ο προϋπολογισμός του έργου αναβάθμισης και επέκτασης ανέρχεται στα 13 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών με επισπεύδουσα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Με το έργο αναβάθμισης και επέκτασης θα γίνει ο διαχωρισμός της επιβατικής από την εμπορική διέλευση. Θα δημιουργηθεί μία επιπλέον λωρίδα τελωνειακού ελέγχου και θα κατασκευαστούν κτίριο κτηνιατρικού ελέγχου, κτίριο φυτουγειονομικού ελέγχου, κτίριο X-RAY, κτίριο Narc Control, οικισμός σκύλων εργασίας και ISOBOX τελωνειακών ελέγχων.

Πριν μεταβεί στο εργοτάξιο, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το στρατιωτικό φυλάκιο της Γέφυρας Κήπων και συνομίλησε με τους αξιωματικούς.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός γευμάτισε στην καλύβα της Κυράς του Έβρου μέσα στο Δέλτα του ποταμού, όπου ανάμεσα στα φαγητά που είχαν ετοιμάσει, ήταν και τα ντολμαδάκια - πιάτο που ο ίδιος έχει παρουσιάσει ως ένα από τα αγαπημένα του.


 

 
 
Πολιτική

Tags

0

No.1

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πολιτική / Κακλαμάνης για Καισαριανή: Υπάρχουν αναφορές για ολόκληρο άλμπουμ, δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες που είδαμε

Οι τελευταίες πληροφορίες που έλαβε ο πρόεδρος της Βουλής από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ιστορικό αρχείο
THE LIFO TEAM
ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ ΠΕΘΑΝΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Πολιτική / Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την κορυφαία βυζαντινολόγο και ακαδημαϊκό

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών   - «Με δίδαξε τη σημασία του έργου και του αποτελέσματος. Ώστε το “αν” να γίνεται “να”, όπως μου έλεγε η ίδια», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
THE LIFO TEAM
Καισαριανή: Δρομολογούνται διαδικασίες από το ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες - Τι λέει ο συλλέκτης που τις έχει

Πολιτική / Καισαριανή: Δρομολογούνται διαδικασίες από το ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες - Τι λέει ο συλλέκτης που τις έχει

Όσα φανέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης - Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές Αρχές δηλώνει ο Βέλγος συλλέκτης
THE LIFO TEAM
 
 