Βρετανία: Ανακοινώθηκαν κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ένα μεγάλο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ειδικότερα, στόχος των κυρώσεων είναι ο ενεργειακός και ο στρατιωτικός τομέας, στον απόηχο της τέταρτης επέτειο της εισβολής στην Ουκρανία.

Οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας

Τα μέτρα αυτά στοχεύουν 300 οντότητες, πλοία ή πρόσωπα, αυξάνοντας σε περισσότερες από 3.000 τις εταιρίες και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη Μόσχα και στο εξής τελούν υπό βρετανικές κυρώσεις.

Ανάμεσα στους νέους στόχους είναι ο φορέας εκμετάλλευσης αγωγών πετρελαίου Transneft, που ελέγχεται από το ρωσικό κράτος και μεταφέρει περισσότερο από το 80% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.

Οι κυρώσεις στοχεύουν επίσης «το ρωσικό δίκτυο λαθρεμπορίας πετρελαίου», του οποίου 175 εταιρίες εργάζονται για τον κύριο διαχειριστή του ρωσικού σκιώδους στόλου.

Τα «αποφασιστικής σημασίας» μέτρα θα «διαταράξουν τη χρηματοδότηση, τον στρατιωτικό εξοπλισμό και τις βασικές πηγές εσόδων που υποστηρίζουν τη ρωσική επιθετικότητα», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ που μετέβη σήμερα στο Κίεβο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η υπουργός κάνει λόγο για «τη μεγαλύτερη σειρά» κυρώσεων που έχουν υιοθετηθεί από τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής, το 2022.

Οι κυρώσεις που υιοθετήθηκαν σήμερα στοχεύουν επίσης εταιρίες που παρέχουν στρατιωτικό υλικό και το ρωσικό πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, όπως και δύο γεωργιανά τηλεοπτικά δίκτυα, το Imedi TV και το POSTV, που κατηγορούνται ότι μεταδίδουν φιλορωσική παραπληροφόρηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Ουγγαρία πρόκειται να ασκήσει βέτο στο 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας