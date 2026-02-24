Νορβηγία: Πρώην σύντροφος του γιου της διαδόχου κατέθεσε ότι τη χτυπούσε και τη στραγγάλιζε «συχνά»

Η πρώην σύντροφος του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιου της διαδόχου του νορβηγικού θρόνου Μέτε-Μάριτ από προηγούμενη σχέση, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους τη χτύπησε στο πρόσωπο και «συχνά» την άρπαζε από τον λαιμό.

Ο 29χρονος Χόιμπι δικάζεται στο Όσλο αντιμετωπίζοντας 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις για βιασμό και σειρά επιθέσεων. Έχει δηλώσει αθώος για τις σοβαρότερες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για βιασμό. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή έως και 16 ετών κάθειρξης.

Η δίκη διεξάγεται σε περίοδο αυξημένης προσοχής προς τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, μετά τη δημοσιοποίηση από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εγγράφων που αποκάλυψαν επαφές της Μέτε-Μάριτ με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Νόρα Χάουκλαντ, influencer και τηλεοπτική προσωπικότητα, η οποία διατηρούσε σχέση με τον Χόιμπι από το 2022 έως το 2023, είναι η μόνη κατονομαζόμενη καταγγέλλουσα που κατέθεσε στη δίκη στο περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο. Ο Χόιμπι κατηγορείται για κακοποίηση σε στενή σχέση εις βάρος της, κατηγορία την οποία αρνείται.

Καταθέτοντας, η 28χρονη περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο, όπως είπε, τη χτύπησε στο σαγόνι και στα χείλη. «Θυμάμαι ότι έπεσα στο πάτωμα και μαζεύτηκα. Μετά με κλώτσησε στην πλάτη και συνέχιζε να φωνάζει», ανέφερε. Όταν στο δικαστήριο ακούστηκε ηχητικό από εκείνη την ημέρα, στο οποίο ο Χόιμπι ακούγεται να τη βρίζει και να την αποκαλεί «ψεύτρα», η Χάουκλαντ ξέσπασε σε κλάματα.

Σε ερώτηση για περιστατικό τον Απρίλιο του 2023, κατά το οποίο φέρεται να την έπιασε από τον λαιμό και να την έσπρωξε σε ψυγείο, είπε ότι δεν το θυμάται, αν και – όπως πρόσθεσε – «με έπιανε από τον λαιμό, αυτό συνέβαινε πολύ συχνά».

Περιγράφοντας τη σχέση τους, η Χάουκλαντ είπε ότι εκείνος επιχειρούσε να ελέγχει τόσο τις επαγγελματικές της επιλογές όσο και την εμφάνισή της. Ανέφερε ότι εξοργίστηκε όταν συμμετείχε σε γυρίσματα του ριάλιτι «Girls of Oslo» και οι συμμετέχουσες φορούσαν μπικίνι στην Ίμπιζα. «Ήταν όλα θέμα ελέγχου. Φοβόμουν πολύ να μην κάνω αυτό που μου έλεγε. Άλλαξα εντελώς το στιλ μου», κατέθεσε.

Μετά τον χωρισμό τους, η Χάουκλαντ είπε ότι προσπάθησε να τον βοηθήσει. Περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο η Μέτε-Μάριτ την κάλεσε επειδή δεν μπορούσε να εντοπίσει τον γιο της και εκείνη συμφώνησε να βοηθήσει στην αναζήτησή του. Όταν επέστρεψαν στη βασιλική κατοικία στο Σκάουγκουμ, είπε ότι τους παρακάλεσε να τον στείλουν σε κέντρο απεξάρτησης, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση.

Ο ίδιος ο Χόιμπι, καταθέτοντας αργότερα, δήλωσε ότι «δεν ήταν άγγελος» στη σχέση, ενώ η κατάθεσή του αναμένεται να συνεχιστεί.

Με πληροφορίες από Guardian