Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Κάλεσε τον Άντριου και του εξέφρασε τη συμπαράστασή του μετά την αφαίρεση των τίτλων του

Σύμφωνα με τη νέα βιογραφία του Ρόμπερτ Χάρντμαν, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου τηλεφώνησε στον θείοτου το ίδιο βράδυ

Φωτ. πρίγκιπας Άντριου και πρίγκιπας Ουίλιαμ / Getty Images
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φέρεται να κάλεσε τον θείο του, Άντριου, για να του εκφράσει τη συμπαράστασή του μετά την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων του.

Σύμφωνα με νέα βιογραφία για τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, με τίτλο «Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story» του Ρόμπερτ Χάρντμαν, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μάλιστα τηλεφώνησε στον Άντριου το ίδιο βράδυ.

Το βιβλίο αναφέρει ότι ο 66χρονος συγκινήθηκε ιδιαίτερα, καθώς ο Ουίλιαμ ήταν «ένας από τους λίγους» που επικοινώνησαν μαζί του. Το παλάτι του Κένσινγκτον δεν σχολίασε τις πληροφορίες, ενώ δεν υπήρξε άμεση απάντηση και από την πλευρά του Άντριου.

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του αδελφού του τον Οκτώβριο του 2025, εν μέσω νέων αντιδράσεων για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η πίεση εντάθηκε μετά τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε και νέων εγγράφων που έριξαν φως στη σχέση τους.

Ο Άντριου συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου και κρατήθηκε για 11 ώρες, με υποψίες κακής άσκησης δημόσιου αξιώματος, που σχετίζονται με καταγγελίες ότι μοιράστηκε πληροφορίες με τον Έπσταϊν κατά τη θητεία του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η μέχρι τώρα στάση του απέναντι στον Άντριου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει κρατήσει μια πιο αυστηρή στάση απέναντι στον Άντριου σε σχέση με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Βιογράφοι αναφέρουν ότι επιθυμεί να «καθαρίσει» η υπόθεση πριν ανέβει στον θρόνο.

Παράλληλα, φέρεται να υπάρχει και προσωπική ένταση, καθώς ο Ουίλιαμ διατηρεί εδώ και χρόνια δυσαρέσκεια απέναντι στον θείο του για τη στάση που είχε δείξει απέναντι στην Κέιτ Μίντλετον όταν εκείνη εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Άντριου δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικός και θεωρούσε ότι η καταγωγή της δεν ήταν αρκετά «αριστοκρατική».

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο Ουίλιαμ είχε εκφράσει ανησυχίες για τον ρόλο του Άντριου ήδη από το 2019, μετά τη συνέντευξή του στο BBC για την υπόθεση Έπσταϊν, πιέζοντας για λήψη μέτρων από τη βασιλική οικογένεια.

Όπως σημειώνεται, η στάση του πρίγκιπα ήταν ότι ο Άντριου ευθύνεται για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε και θα έπρεπε να διαχειριστεί μόνος του τις συνέπειες, μακριά από την οικογένεια.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Tags

