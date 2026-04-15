Πρίγκιπας Χάρι: «Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσω θέματα από το παρελθόν πριν γίνω πατέρας»

Η εξομολόγηση του πρίγκιπα Χάρι σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην πατρότητα και την ψυχική υγεία

Φωτ. EPA
Ο πρίγκιπας Χάρι, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την ψυχοθεραπεία και το πώς τον βοήθησε να προετοιμαστεί για την πατρότητα.

Κατά την επίσκεψή του στην Αυστραλία, ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε στη Μελβούρνη και μίλησε σε εκδήλωση του Movember, που ήταν αφιερωμένη στην πατρότητα και την ψυχική υγεία.

Το Movember είναι μια παγκόσμια φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε στη Μελβούρνη το 2003 και ασχολείται με την υγεία των ανδρών, την ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη και των όρχεων, την ψυχική υγεία και την πρόληψη της αυτοκτονίας.

Ο 41χρονος, ανέφερε ότι πριν τη γέννηση των δύο παιδιών του με τη Μέγκαν Μαρκλ, του Άρτσι και της Λίλιμπετ, είχε ξεκινήσει ψυχοθεραπεία.

Πρίγκιπας Χάρι: «Ήθελα να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

Όπως είπε, ήθελε να γίνει «η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του» για τα παιδιά του και να αντιμετωπίσει θέματα από το παρελθόν πριν γίνει πατέρας.

Εξήγησε επίσης ότι οι συνεδρίες τον βοήθησαν να «καθαρίσει» από το παρελθόν και να προετοιμαστεί ψυχολογικά για την πατρότητα, ενώ αποκάλυψε ότι τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του γιου του ένιωσε μια αίσθηση αποστασιοποίησης, καθώς η σύζυγός του ήταν αυτή που βίωνε άμεσα την εγκυμοσύνη και τον τοκετό.

Ο πρίγκιπας Χάρι τόνισε ότι η πατρότητα είναι μια δύσκολη και συναισθηματικά έντονη εμπειρία, λέγοντας στους πατέρες ότι «δεν είναι μόνοι» και ότι είναι φυσιολογικό να βιώνουν συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ανοιχτής συζήτησης γύρω από την ψυχική υγεία των ανδρών, σημειώνοντας ότι πολλοί πατέρες έχουν παρόμοιες εμπειρίες αλλά δεν μιλούν γι’ αυτές.

Τέλος, αναφέρθηκε στο πώς αλλάζουν οι γονεϊκοί ρόλοι στις νέες γενιές, λέγοντας ότι σήμερα τα παιδιά μεγαλώνουν με περισσότερη επικοινωνία και συζήτηση σε σχέση με το παρελθόν, κάτι που δεν υπήρχε στη δική του παιδική ηλικία.

Με πληροφορίες από PEOPLE

