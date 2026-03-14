«Του είχε κάνει πλύση εγκεφάλου» - Βασιλική βιογραφία εκθέτει Χάρι και Μέγκαν

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κατηγορούν τον συγγραφέα μιας νέας βασιλικής βιογραφίας για «τρελές θεωρίες συνωμοσίας και μελοδραματισμούς».

Σε αποσπάσματα από το επερχόμενο βιβλίο του, που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή από την εφημερίδα The Times, ο συγγραφέας Tom Bower υποστηρίζει ότι η Καμίλα είχε πει σε φίλη της πως η Μέγκαν είχε «κάνει πλύση εγκεφάλου» στον πρίγκιπα Χάρι.

Ο Bower γράφει επίσης ότι η Μέγκαν εξελίχθηκε σε «παράγοντα διχασμού» και ότι αντιμετωπίστηκε από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ ως «απειλή».

Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν δήλωσε ότι ο Bower «έχει εδώ και καιρό ξεπεράσει τη γραμμή που χωρίζει την κριτική από την εμμονή».

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο αναφέρεται:

«Πρόκειται για κάποιον που έχει δηλώσει δημόσια: "η μοναρχία στην πραγματικότητα εξαρτάται από το να εξαφανιστούν οι Σάσεξ από τη δημόσια ζωή μας", μια φράση που μιλά από μόνη της.

Έχει χτίσει ολόκληρη καριέρα κατασκευάζοντας ολοένα και πιο περίπλοκες θεωρίες για ανθρώπους που δεν γνωρίζει και δεν έχει συναντήσει ποτέ.

Όσοι ενδιαφέρονται για τα πραγματικά γεγονότα θα αναζητήσουν αλλού πληροφορίες· όσοι αναζητούν τρελές θεωρίες συνωμοσίας και μελοδραματισμούς ξέρουν ακριβώς πού να τον βρουν».

Τα αποσπάσματα του βιβλίου αγγίζουν θέματα όπως η σχέση του Χάρι και της Μέγκαν με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ, αλλά και τις επιχειρηματικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες του ζευγαριού μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μετακόμισή του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών με τις εταιρείες Netflix και Spotify.

Ο Bower υποστηρίζει επίσης ότι οι εντάσεις μεταξύ των Σάσεξ και του Γουίλιαμ με την Κέιτ είχαν ήδη κλιμακωθεί πριν από την αποχώρησή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Γούιλιαμ και η Κέιτ ήταν «ανήσυχοι» για τη Μέγκαν και πίστευαν ότι εκείνη «θρηνούσε για τις ελάχιστες πιθανότητες του Χάρι να γίνει κάποτε βασιλιάς, όπως και για το ενδεχόμενο ότι η ίδια δεν θα γινόταν ποτέ βασίλισσα».

Υποστηρίζει ακόμη ότι ο Χάρι φοβάται πως ο αδελφός του, ο μελλοντικός βασιλιάς, «θα μπορούσε να αφαιρέσει όλους τους τίτλους των Σάσεξ και ουσιαστικά να τον εξορίσει από τη Βρετανία».

Ο Χάρι και η Μέγκαν εμφανίζονται στο εξώφυλλο του βιβλίου του Bower με τίτλο Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family.

Ο ίδιος είχε γράψει στο παρελθόν και το βιβλίο Revenge: Meghan, Harry, And the War Between the Windsors, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022.

Με πληροφορίες από BBC