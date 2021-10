Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες και άλλοι 140 τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις εναντίον της κατάληψης της εξουσίας από τον στρατό στο Σουδάν τη Δευτέρα, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας.

Ο επικεφαλής των πραξικοπηματιών, ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, διέλυσε χθες το μεικτό σώμα, αποτελούμενο από στρατιωτικούς και πολίτες, που είχε αναλάβει να οδηγήσει τη χώρα στη δημοκρατία μετά την ανατροπή του Όμαρ Ελ Μπασίρ έπειτα τον ξεσηκωμό του λαού το 2019.

Ο στρατηγός Μπουρχάν επέβαλε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υποσχέθηκε ότι θα οργανωθούν εκλογές το 2023 και ότι η εξουσία θα παραδοθεί στην εκλεγμένη πολιτική κυβέρνηση τότε.

