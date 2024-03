Πούτιν για επίθεση στη Μόσχα: «Μπορεί να είναι κρίκος των προσπαθειών του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου»

Ξεκάθαρη σύνδεση της Ουκρανίας με το τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα, υποστηρίζει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε νέες του δηλώσεις μετά το τρομοκρατικό χτύπημα που συγκλόνισε τη Μόσχα και όχι μόνο, ο πρόεδρος της Ρωσίας επιμένει να «δείχνει» την Ουκρανία, παρότι για πρώτη φορά παραδέχεται πως το χτύπημα έγινε από ριζοσπάστες ισλαμιστές. Στις δηλώσεις του τώρα, αφήνει αιχμές για ουκρανική ανάμιξη στην επίθεση, τονίζοντας πως θα συνεχιστούν οι έρευνες.

Στο μήνυμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστηρίζει πως οι δράστες ήθελαν να διαφύγουν στην Ουκρανία. «Αμέσως, αναρωτιόμαστε ποιος επωφελείται; Αυτή η θηριωδία μπορεί να είναι απλώς ένας κρίκος στην αλυσίδα των προσπαθειών εκείνων που βρίσκονται σε πόλεμο με τη χώρα μας από το 2014, από τα χέρια του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου. Και οι Ναζί, είναι πασίγνωστο, ποτέ δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν τις πιο βρόμικες και πιο απάνθρωπες μεθόδους για να επιτύχουν τους στόχους του», ανέφερε αρχικά.

«Ξέρουμε ότι το έγκλημα διαπράχθηκε από ριζοσπάστες ισλαμιστές που έχουν μια ιδεολογία την οποία μάχεται εδώ και αιώνες ο ίδιος ο ισλαμικός κόσμος. Ξέρουμε ποιος διέπραξε αυτήν την ωμότητα εναντίον της Ρωσίας και του λαού της. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο εντολέας», συμπλήρωσε επίσης.

Putin has admitted that attack in Crocus hall has been committed by radical islamists, BUT anyway attempting to falsely blame Ukraine



Putin claims that the people behind islamic radicals, are the same who fighting Russia since 2014 with Ukrainian hands https://t.co/nmcR55ASOK pic.twitter.com/UkRoXUrayN