ΔΙΕΘΝΗ

NEO VIDCAST

Διεθνή

Πούτιν: «Έτοιμος να συναντήσω τον Ζελένσκι»

Για τις δυτικές κυρώσεις, ο Πούτιν επέμεινε ότι «δεν συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία», χαρακτηρίζοντάς τες πρόσχημα για τη λήψη μέτρων κατά της Ρωσίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πούτιν: «Έτοιμος να συναντήσω τον Ζελένσκι» Facebook Twitter
Βλαντίμιρ Πούτιν/ Φωτ.: EPA
0

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άφησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας πως είναι «διατεθειμένος» να καθίσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του, υπό την προϋπόθεση ότι η συνάντηση θα είναι καλά προετοιμασμένη και θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Ο Ρώσος ηγέτης αποκάλυψε ότι το σενάριο μιας συνάντησης τέθηκε και σε συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Τραμπ με ρώτησε αν είναι δυνατή μια συνάντηση. Του απάντησα: Ας έρθει στη Μόσχα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν εκτίμησε ότι η σύγκρουση μπορεί να οδηγηθεί σε μια «αποδεκτή λύση», εφόσον – όπως είπε – «επικρατήσει η λογική». Υποστήριξε ότι και η αμερικανική διοίκηση φαίνεται να επιθυμεί διευθέτηση, ωστόσο προειδοποίησε πως εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η Μόσχα «θα συνεχίσει την επίτευξη των στόχων της με στρατιωτικά μέσα».

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα και πως η Ουκρανία «δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις», περιοριζόμενη – κατά τον ίδιο – σε αναδιοργάνωση των δυνάμεών της.

Για τις δυτικές κυρώσεις, ο Πούτιν επέμεινε ότι «δεν συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία», χαρακτηρίζοντάς τες πρόσχημα για τη λήψη μέτρων κατά της Ρωσίας. Υποστήριξε επίσης ότι το ζήτημα δεν συζητήθηκε στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Τιάντζιν και ότι η ρωσική οικονομία «δεν πλήττεται από τις κυρώσεις».

Διεθνή

Tags

0

NEO VIDCAST

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Διεθνή / Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Ο Σι Τζινπίνγκ ξεκινά εκτεταμένη εκκαθάριση στον κινεζικό στρατό για να αντιμετωπίσει διαφθορά και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, στο πλαίσιο των στρατιωτικών φιλοδοξιών του για την Ταϊβάν
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Η Υπηρεσία Μετανάστευσης αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Διεθνή / ΗΠΑ: Η ICE αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Ένα από τα πιο ισχυρά μυστικά κυβερνο-όπλα που δημιουργήθηκαν ποτέ, βρίσκεται τώρα στα χέρια μιας υπηρεσίας που έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από οργανώσεις για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα για παραβιάσεις
LIFO NEWSROOM
Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Διεθνή / Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Οι κυρώσεις στοχεύουν εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και Ρώσους υπουργούς - Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι περισσότερα από 19.500 παιδιά έχουν μεταφερθεί με τη βία ή απελαθεί στη Ρωσία και στα εδάφη που καταλαμβάνει στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Διεθνή / Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Ο Κιμ Γιονγκ-ουν ταξιδεύει στο Πεκίνο με την κόρη του, Κιμ Τζου-αε, και τη παρουσιάζει ως πιθανή διάδοχό του, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στους διεθνείς ηγέτες για το μέλλον της Βόρειας Κορέας
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Διεθνή / Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός αρμόδια για τη Στέγη, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά από ρεπορτάζ της Daily Telegraph, το οποίο ανέφερε ότι απέφυγε τα £40,000 φόρου μεταβίβασης σε ένα διαμέρισμα στο Χοβ
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Διεθνή / Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Η Γαλλία βρίσκεται σε ιστορικό πολιτικό αδιέξοδο: η παραίτηση Μακρόν συζητείται ανοιχτά, αλλά ούτε νέες εκλογές ούτε αλλαγές πρωθυπουργού φαίνεται να μπορούν να λύσουν το χάος και το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας
LIFO NEWSROOM
 
 