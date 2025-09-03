Πούτιν: «Έτοιμος να συναντήσω τον Ζελένσκι»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άφησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας πως είναι «διατεθειμένος» να καθίσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του, υπό την προϋπόθεση ότι η συνάντηση θα είναι καλά προετοιμασμένη και θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Ο Ρώσος ηγέτης αποκάλυψε ότι το σενάριο μιας συνάντησης τέθηκε και σε συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Τραμπ με ρώτησε αν είναι δυνατή μια συνάντηση. Του απάντησα: Ας έρθει στη Μόσχα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν εκτίμησε ότι η σύγκρουση μπορεί να οδηγηθεί σε μια «αποδεκτή λύση», εφόσον – όπως είπε – «επικρατήσει η λογική». Υποστήριξε ότι και η αμερικανική διοίκηση φαίνεται να επιθυμεί διευθέτηση, ωστόσο προειδοποίησε πως εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η Μόσχα «θα συνεχίσει την επίτευξη των στόχων της με στρατιωτικά μέσα».

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα και πως η Ουκρανία «δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις», περιοριζόμενη – κατά τον ίδιο – σε αναδιοργάνωση των δυνάμεών της.

Για τις δυτικές κυρώσεις, ο Πούτιν επέμεινε ότι «δεν συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία», χαρακτηρίζοντάς τες πρόσχημα για τη λήψη μέτρων κατά της Ρωσίας. Υποστήριξε επίσης ότι το ζήτημα δεν συζητήθηκε στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Τιάντζιν και ότι η ρωσική οικονομία «δεν πλήττεται από τις κυρώσεις».