ΟΗΕ για πόλεμο στο Ισραήλ: Η Γάζα μετατρέπεται γρήγορα σε κολαστήριο

Το γραφείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ κάλεσε όλα τα κράτη να επιμείνουν στην πλήρη τήρηση του διεθνούς δικαίου μετά τον πόλεμο στο Ισραήλ ενώ ανέφερε ότι η Γάζα μετατρέπεται γρήγορα σε κολαστήριο και βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης.

«Απευθύνουμε παγκόσμια έκκληση, μια σαφή και ξεκάθαρη έκκληση από κάθε κράτος μέλος της διεθνούς κοινότητας, ιδίως εκείνα με επιρροή, να επιμείνουν για την πλήρη τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μετά τα όσα λαμβάνουν χώρα με τον πόλεμο στο Ισραήλ και ειδικότερα με τις επιθέσεις της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Από την πλευρά της, η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες χαρακτήρισε «φρικτή» τη δήλωση του Ισραήλ που κάλεσε περισσότερο από ένα εκατομμύριο κατοίκους στη βόρεια Γάζα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα σε 24 ώρες και είπε πως ο θύλακας μετατρέπεται γρήγορα σε «κολαστήριο».

«Το κάλεσμα από τις Ισραηλινές Δυνάμεις να μετακινηθούν πάνω από ένα εκατομμύριο άμαχοι που ζουν στη βόρεια Γάζα μέσα σε 24 ώρες είναι φρικτό», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Φιλίπ Λαζαρίνι, Γενικός Επίτροπος της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

«Η κλίμακα και η ταχύτητα της υπό εξέλιξη ανθρωπιστικής κρίσης είναι τρομακτική. Η Γάζα μετατρέπεται γρήγορα σε κολαστήριο και βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα όλους τους κατοίκους της Γάζας, πάνω από 1 εκατ. ανθρώπους, να μετακινηθούν νότια μέσα σε 24 ώρες. Ο στρατός συγκέντρωσε άρματα μάχης ενόψει μιας αναμενόμενης χερσαίας εισβολής έπειτα από μια φονική επίθεση της μαχητικής οργάνωσης. Επ’ αυτού, το γραφείο του ΟΗΕ επανέλαβε τις εκκλήσεις στο Ισραήλ να ανακαλέσει την εντολή προς τους αμάχους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Αυτή η εντολή επηρεάζει περισσότερο από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους, περιλαμβανομένων παιδιών, ηλικιωμένων και αρρώστων, αναγκάζοντάς τους να μετακινηθούν με ελάχιστα ή καθόλου μέσα μεταφοράς και με σχεδόν καθόλου εγγυήσεις για την ασφάλειά τους, εν μέσω συνέχισης των εχθροπραξιών», είπε η Ραβίνα Σαμντασάνι.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ σημείωσε επίσης μια αύξηση της αντισημιτικής και ισλαμοφοβικής ρητορικής μίσους σε όλο τον κόσμο.

«Καλούμε τους πολιτικούς και τους υπόλοιπους ηγέτες να μιλήσουν ανοιχτά, με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, εναντίον αυτής της ρητορικής, και να λάβουν σαφή μέτρα για να σταματήσουν οποιαδήποτε υποστήριξη εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους που αποτελεί παρακίνηση σε διάκριση, εχθρότητα ή βία», δήλωσε η Σαμντασάνι.

