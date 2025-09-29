Ντόναλντ Τραμπ: Η προεδρία αύξησε την καθαρή περιουσία του κατά 3 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μόλις το πιο επικερδές έτος της ζωής του. Η καθαρή περιουσία του αγγίζει πλέον τα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα 4,3 δισ. δολάρια που έφτανε το 2024, όταν ακόμη διεκδικούσε την προεδρία των ΗΠΑ.

Το κέρδος των 3 δισεκατομμυρίων τον ανέβασε 118 θέσεις στη λίστα Forbes 400, όπου φέτος βρίσκεται στη θέση 201. Κανένας πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ δεν έχει εκμεταλλευτεί τη θέση εξουσίας του για να αποκομίσει κέρδη τόσο πολύ όσο ο Τραμπ, σημειώνει χαρακτηριστικά το Forbes.

Το κύριο όχημά του για τον πλουτισμό: τα κρυπτονομίσματα, μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων γεμάτη φήμη και ευάλωτη σε ρυθμιστικούς ελέγχους. Σε συνεργασία με τους τρεις γιους του, ο Τραμπ ανακοίνωσε το 2024 μια επένδυση σε κρυπτονόμισμα με την ονομασία World Liberty Financial, η οποία αρχικά δυσκολεύτηκε να αποκτήσει έδαφος. Στη συνέχεια, o Τραμπ έγινε ο νέος ιδιοκτήτης του Λευκού Οίκου.

Ο επιχειρηματίας κρυπτονομισμάτων, Justin Sun, τον οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ είχε κατηγορήσει για απάτη, επένδυσε 75 εκατομμύρια δολάρια, διανέμοντας περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια στον εκλεγμένο πρόεδρο και εκατομμύρια περισσότερα σε μέλη της οικογένειάς του, δίνοντας το έναυσμα σε ένα «χρυσωρυχείο» που έκτοτε έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Τον Ιανουάριο, λίγες μέρες πριν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ κυκλοφόρησε ένα memecoin, προσθέτοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στη στίβα μετρητών του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Τραμπ χαλάρωσε τους κανονισμούς για τα κρυπτονομίσματα και υπέγραψε νομοθεσία ευνοϊκή για τη βιομηχανία, διασφαλίζοντας ότι θα επωφελούνταν προσωπικά από τις συγκρούσεις συμφερόντων. Τα memecoin του, που αρχικά είχαν δεσμευτεί για τρεις μήνες, πλέον ξεκλειδώνονται καθημερινά, απελευθερώνοντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε εβδομάδα.

Η World Liberty Financial, εν τω μεταξύ, συνεχίζει να πουλά tokens, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων σε αδιαφανείς αγοραστές, παράγοντας εκτιμώμενα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα. Ένας οργανισμός της οικογένειας Τραμπ λαμβάνει περίπου το 75% αυτών των πωλήσεων, δηλαδή πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδίαζε να πουλήσει μέρος αυτού του οργανισμού, σύμφωνα με επιστολή που έστειλε ένας δικαστικά διορισμένος επόπτης της Trump Organization σε δικαστή της Νέας Υόρκης τον Μάιο. Δεν είναι σαφές ποιο ποσοστό πωλήθηκε ή αν η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε καν. Η ταυτότητα του υποτιθέμενου αγοραστή παραμένει επίσης άγνωστη. Η Trump Organization δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη συμφωνία.

Με τους υποστηρικτές να επενδύουν σε ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, ο Τραμπ διαχειρίστηκε τα μετρητά του με συντηρητικό τρόπο. Πλήρωσε 114 εκατομμύρια δολάρια χρέη για τον ουρανοξύστη 40 Wall Street στην αρχή του καλοκαιριού. Τον Ιούλιο, εξόφλησε μερικά μικρότερα δάνεια, συνολικού ύψους περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων, για βίλες στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα. Ακόμη, επένδυσε σε δημοτικά και εταιρικά ομόλογα.

Ο ισολογισμός (η οικονομική κατάσταση) του Τραμπ είναι πλέον πιο ισχυρός από ποτέ, με εκτιμώμενες υποχρεώσεις 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και περιουσιακά στοιχεία 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ρευστά διαθέσιμα.

Ντόναλντ Τραμπ: Κερδίζοντας από κρυπτονομίσματα

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της περιουσίας του Τραμπ προέρχεται από τις ενέργειές του γύρω από τα κρυπτονομίσματα, η οποία του απέφερε μια μεγάλη ρευστή περιουσία. Παράλληλα, εξακολουθεί να διαθέτει πολλά coins, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν σε αξία καθώς ξεκλειδώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας του στην προεδρία.

Σχεδόν όλα τα στοιχεία στο χαρτοφυλάκιό του πηγαίνουν καλά. Οι δικαστές του Εφετείου στη Νέα Υόρκη ακύρωσαν πρόστιμο περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων για απάτη τον Αύγουστο.

Η επιχείρηση αδειοδότησης ακινήτων του Τραμπ, που είχε σταματήσει για χρόνια, επανήλθε δυναμικά, με νέες συμφωνίες στη Σαουδική Αραβία, το Βιετνάμ, τη Ρουμανία, την Ινδία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα έσοδα εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 580% το 2024, φτάνοντας τα 45 εκατομμύρια δολάρια, ενισχύοντας την αξία της επιχείρησης κατά 400 εκατομμύρια δολάρια.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το χαρτοφυλάκιο γηπέδων γκολφ και συλλόγων του προέδρου συνεχίζει να ευημερεί, καθώς τα κέρδη εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 30% το 2024, προσθέτοντας περίπου 325 εκατομμύρια δολάρια στην καθαρή περιουσία του Τραμπ.

Με τόσα έσοδα, ο πρόεδρος μπορεί σύντομα να επιστρέψει στην πρώτη του αγάπη, την κατασκευή. Αυτός και η οικογένειά του μιλούν εδώ και χρόνια για τη δημιουργία μικρών χωριών σε γκολφ ρεζορτ στη Σκωτία και τη Φλόριντα. Τέτοια έργα απαιτούν μεγάλη ρευστότητα, κάτι που δεν ήταν πάντα διαθέσιμο στον Τραμπ. Όμως τώρα, μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο—και εκμεταλλευόμενος τη δύναμη που συνοδεύει τη θέση αυτή—μπορεί πρακτικά να κάνει ό,τι θέλει.

Με πληροφορίες από Forbes