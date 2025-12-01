Πορτοκαλί συναγερμός στην Κολομβία: Τέφρα από το ηφαίστειο Πουρασέ «πνίγει» χωριά

Τέφρα σε αρκετά χωριά σκόρπισε το ηφαίστειο Πουρασέ, στον νότο της Κολομβίας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία.
Το επίπεδο συναγερμού έχει αυξηθεί στο πορτοκαλί, εξαιτίας του αυξανόμενου κινδύνου έκρηξης του ηφαιστείου.
Το Πουρασέ, κάπου 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Μπογοτά, βρίσκεται κοντά στην πόλη Ποπαγιάν και συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά και επικίνδυνα ηφαίστεια της Κολομβίας.
#ATENTOS. Desde ayer en la noche (28NOV), el Volcán Puracé incrementó cosiderablemente la emisión de cenizas, lo que llevó a las autoridades del Cauca a activar de inmediato protocolos de emergencia y ordenar evacuaciones preventivas en varias veredas cercanas.— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 29, 2025
Las primeras imágenes del volcán Puracé de Colombia muestran una erupción masiva y una columna de ceniza que se eleva casi 1,7 km hacia el cielo. — Carlos Escobar NFT METAVERSE (@zozyalco) November 27, 2025
El volcán Puracé se mantiene en alerta naranja. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (SGC) monitorea de cerca su actividad, y la UNGRD recomendó evacuaciones ante la "emisión significativa de gases y ceniza". — Revista Semana (@RevistaSemana) November 30, 2025
#URGENTE | Volcán Puracé, en el departamento del Cauca, pasa a alerta naranja: reportan aumento significativo de sismos, emisión de gases y columnas de ceniza.— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 29, 2025
Ενδεχόμενη έκρηξη στον κρατήρα, σε υψόμετρο κάπου 4.600 μέτρων, θα μπορούσε να απειλήσει την Ποπαγιάν, όπως και άλλες κοινότητες αυτοχθόνων και αγροτών.
Ανησυχία στην Κολομβία για το ηφαίστειο Πουρασέ
Σε ανακοίνωσή της η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία (SGC) έκανε λόγο για βροχή τέφρας και έντονη οσμή θειαφιού σε αρκετές κοινότητες προχθές Σάββατο, ως και σε κοινότητες βόρεια από την Ποπαγιάν.
«Έπεσε λίγη τέφρα εδώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρία Φερνάντα, πανεπιστημιακός στην Κοκονούκο, κοινότητα 8.000 κατοίκων ανάμεσα στον κρατήρα και την Ποπαγιάν.
🌋 Puracé volcano in Cauca, Colombia, has been elevated from Yellow to Orange alert due to significant increases in earthquake frequency and energy linked to internal fluid movement.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 29, 2025

Authorities warn the public to avoid the crater area, as the current activity level poses a…
BREAKING: Purace volcano just awakened in Colombia— Surajit (@surajit_ghosh2) November 26, 2025
A sudden surge in seismic activity has caused unexpected explosions inside the main crater, launching ash columns nearly 2 km into the air
Scientists warn the eruption may intensify and ashfall could soon affect nearby towns… pic.twitter.com/TwwU0ejthU
Σύμφωνα με τον πυροσβέστη Χοσέ Κιντέρο, η δραστηριότητα στο Πουρασέ αυξήθηκε κι εκλύθηκαν νέφη αερίων και τέφρας σε ύψος 1.500 μέτρων από την κορυφή.
Η Μαρισόλ Αβιράμα, μέλος κοινότητας αυτοχθόνων στην Κοκονούκο, ανησυχεί για την έλλειψη ασφαλών τοποθεσιών όπου θα μπορούσε να καταφύγει αν εκραγεί το ηφαίστειο. «Αν εγκαταλείψουμε τη γη μας και τα σπίτια μας, όπου περάσαμε τόσα χρόνια, θα είναι πολύ δύσκολο», εκτιμά.