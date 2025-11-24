Ηφαίστειο ανενεργό επί 12.000 χρόνια εκρήγνυται στην Αιθιοπία

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 12.000 χρόνια, το ηφαίστειο Hayli Gubbi στην περιοχή Αφάρ της βορειοανατολικής Αιθιοπίας εξερράγη, εκτοξεύοντας πυκνά νέφη τέφρας σε ύψος περίπου 14 χιλιομέτρων.

Η τέφρα μεταφέρθηκε από τους ανέμους μέχρι την Υεμένη και το Ομάν, προκαλώντας ανησυχία για τις συνέπειες σε κατοικημένες περιοχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή και διήρκεσε αρκετές ώρες. Σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Μοχάμεντ Σέιντ, δεν υπάρχουν αναφορές για ανθρώπινες απώλειες. Παρ' όλα αυτά, οι γύρω κοινότητες κτηνοτρόφων έχουν πληγεί από την πτώση της τέφρας.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές ή ζώα, αλλά πολλά χωριά έχουν καλυφθεί από στάχτη και τα κοπάδια δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή», δήλωσε ο Σέιντ, επισημαίνοντας ότι το γεγονός πως δεν υπάρχει προηγούμερη καταγραφή έκρηξης του ηφαιστείου αυξάνει την ανησυχία για τον αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.

Ένα ηφαίστειο σε περιοχή έντονης γεωλογικής δραστηριότητας

Το Hayli Gubbi, ύψους περίπου 500 μέτρων, βρίσκεται στην Κοιλάδα του Ρήγματος (Rift Valley), όπου συναντώνται τεκτονικές πλάκες και σημειώνονται συχνοί σεισμοί. Η περιοχή είναι από τις πιο γεωλογικά ενεργές της Ανατολικής Αφρικής.

Το Κέντρο Συμβουλών Ηφαιστειακής Τέφρας (VAAC) ανέφερε ότι τα νέφη τέφρας κινήθηκαν ανατολικά, περνώντας πάνω από την Υεμένη και το Ομάν και φτάνοντας μέχρι την Ινδία και το βόρειο Πακιστάν.

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής μίλησαν για έναν «ισχυρό κρότο» τη στιγμή της έκρηξης. Ο Αχμέντ Αμπντέλα περιέγραψε ότι ένιωσε ένα «ωστικό κύμα», λέγοντας πως «ήταν σαν να έπεσε μια βόμβα· αμέσως μετά είδα καπνό και στάχτη».

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία το AFP δεν έχει ακόμη επαληθεύσει, διακρίνεται μια πυκνή, λευκή στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από τον κρατήρα.

Το Global Volcanism Program του Μουσείου Smithsonian επιβεβαιώνει ότι το Hayli Gubbi δεν έχει εμφανίσει καμία καταγεγραμμένη έκρηξη εδώ και περίπου 12.000 χρόνια. Την ίδια εικόνα δίνει και ο ηφαιστειολόγος Σάιμον Καρν του Michigan Technological University.

Με πληροφορίες από Guardian