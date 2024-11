Πολιτική κρίση στη Γερμανία: Υπό κατάρρευση η κυβέρνηση συνασπισμού με αφορμή την οικονομία 

Η κυβέρνηση της Γερμανίας βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, που «βλέπουν» πρόωρες εκλογές ακόμα και στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Γερμανίας βρίσκεται εδώ και καιρό σε ασταθές έδαφος, εν μέσω αυξανόμενων διχασμών σχετικά με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές μεταξύ των τριών κομμάτων-μελών του. Η κατάσταση εντάθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, πυροδοτώντας ανησυχίες για την κατάσταση του συνασπισμού - που μετρά τρία χρόνια «ζωής» - μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, των Πρασίνων και του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (FDP).

Φαίνεται μάλιστα πως ούτε η αβεβαιότητα που ενδεχομένως να ακολουθήσει τις αμερικανικές εκλογές και η γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια μπορεί να επιβραδύνει τις εξελίξεις.

Οι εικασίες είναι πλέον έντονες για το εάν η διάλυση της συμμαχίας θα μπορούσε να επέλθει το συντομότερο - ακόμα και εντός της εβδομάδος - με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν προκαταρκτικές συνομιλίες μεταξύ διαφόρων εκπροσώπων του συνασπισμού, ενόψει της τακτικής συνάντησης του συνασπισμού την Τετάρτη.

«Η γερμανική πολιτική μοιάζει με σιδηροδρομικό δυστύχημα που εκτυλίσσεται σε αργή κίνηση. Η γερμανική κυβέρνηση μόλις εισήλθε σε ένα νέο στάδιο βραδείας πολιτικής κρίσης που θα μπορούσε να είναι το τελευταίο βήμα πριν από την τελική κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού», σχολιάζει ο Κάρστεν Μπρζέσκι, επικεφαλής μακροοικονομικών στην ING, σε σημείωμά του τη Δευτέρα.

Ο Χόλγκερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος στο Berenberg, σημείωσε ότι οι τρεις εταίροι του συνασπισμού συμπεριφέρονται «σαν να ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν εκστρατεία ο ένας εναντίον του άλλου σύντομα».

Για παράδειγμα, ο Σολτς πραγματοποίησε μια συνάντηση με ηγέτες κλάδων της οικονομίας την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν κάλεσε τους εταίρους του κόμματός του στο συνασπισμό, κάτι που ώθησε το FDP να συγκαλέσει τη δική του ξεχωριστή συγκέντρωση χωρίς το SPD. Ξεχωριστά, επίσης, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ του κόμματος των Πρασίνων, ο οποίος είναι υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, πρότεινε ένα σχέδιο πολιτικής για την τόνωση των επιχειρηματικών επενδύσεων που επικρίθηκε από το FDP.

Germany's government faces a make-or-break week over differences on how to revive the economy and plug a multi-billion euro gap in the budget. But Vice Chancellor and Economy Minister Robert Habeck says Germany has to focus on more than just domestic issues. pic.twitter.com/uzHGcNI5CJ

Μια άλλη κλιμάκωση σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ δημοσίευσε ένα έγγραφο σχετικά με την αναζωογόνηση της ταλαιπωρημένης γερμανικής οικονομίας.

«Το έγγραφο μοιάζει με μια σοβαρή προσπάθεια ανάλυσης των προβλημάτων της Γερμανίας και πρότασης λύσεων. Ωστόσο, τάσσεται κατά των θεμελιωδών θέσεων του SPD και των Πρασίνων και ως εκ τούτου θα είναι δύσκολο για αυτούς να το αποδεχτούν», δήλωσε ο Γκρεγκ Φουζέζι, οικονομολόγος της JPMorgan για τις χώρες της ευρωζώνης, σε δικό του σημείωμα τη Δευτέρα.

Εν τω μεταξύ, ο Μπρζέσκι είπε ότι το περιεχόμενο του εγγράφου δεν είναι απαραίτητα το θέμα, ακόμα κι αν έρχεται σε αντίθεση με βασικές πολιτικές του SPD και των Πρασίνων, αλλά επεσήμανε ότι «ο τόνος του εγγράφου δείχνει πόσο κρύα φαίνεται να είναι πια η ατμόσφαιρα μεταξύ των εταίρων του συνασπισμού».

Σε τηλεοπτική συνέντευξη της Κυριακής στο ZDF, ο Λίντνερ είπε ότι τα ζητήματα θα επιλυθούν, σημειώνοντας ότι αυτό ήταν κατά κύριο λόγο ευθύνη των κυβερνητικών εταίρων του. Απέφυγε πάντως να απαντήσει ερώτηση σχετικά με το εάν σκόπευε να αποχωρήσει από τον συνασπισμό εάν δεν υποστηριχθούν οι προτάσεις του για την οικονομική ανάπτυξη του έθνους.

Στο επίκεντρο της κρίσης του κυβερνητικού συνασπισμού βρίσκεται ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 - ένα θέμα που εμφανίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό στο έγγραφο του Λίντνερ. Ο προϋπολογισμός παρουσιάστηκε αρχικά νωρίτερα φέτος, αλλά άφησε αναπάντητα πολλά ερωτήματα σχετικά με ένα χρηματοδοτικό κενό πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Με βάση το τρέχον χρονοδιάγραμμα λειτουργίας, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να οριστικοποιηθεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Ο συνασπισμός είναι πλέον αναγκασμένος να λάβει δύσκολες αποφάσεις υπό την πίεση χρόνου, είπε ο Φουζέζι, στο πλαίσιο των διαφορετικών οικονομικών οραμάτων και της τρύπας που έσκασε το συνταγματικό δικαστήριο στα οικονομικά της Γερμανίας πέρυσι, όταν έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν μπορούσε να ανακατανείμει τα κεφάλαια έκτακτης ανάγκης που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια η πανδημία Covid-19 στον προϋπολογισμό της.

Εκτός από την εξεύρεση λύσης για τα ζητήματα, θα μπορούσαν τώρα να διαδραματιστούν διάφορα σενάρια που θα άλλαζαν τη σύνθεση της γερμανικής κυβέρνησης.

Το ένα είναι ότι το FDP θα μπορούσε να αποχωρήσει από τον συνασπισμό, «είτε εθελοντικά» είτε... εκνευρίζοντας τον Σολτς τόσο πολύ που τους ζητά να φύγουν, είπε ο Σμίντινγκ του Μπέρενμπεργκ. «Εάν συμβεί αυτό, μια σύντομη περίοδος κυβέρνησης μειοψηφίας SPD-Πράσινων υπό τον Σολτς πιθανότατα θα ακολουθούσε πρόωρες εκλογές στις αρχές του επόμενου έτους», είπε.

Ωστόσο, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το FDP θα λάβει μόνο περίπου το 3% των ψήφων σε ομοσπονδιακές εκλογές, κάτω από το όριο του 5% που θα έπρεπε να περάσει για να εξασφαλίσει έδρες στη γερμανική βουλή.

A majority of German voters have run out of patience

with their government, according to the latest ARD-DeutschlandTREND poll.



While 54% would like to see early elections, only 41% are in favor of Olaf Scholz's coalition continuing until its regular term ends in the latter part… pic.twitter.com/mB8mGXArzz