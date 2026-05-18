Η Κούβα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι κατασκευάζουν «ψευδείς αφορμές» για στρατιωτική επέμβαση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι κατασκευάζουν «ψευδείς αφορμές» για στρατιωτική επέμβαση, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Κούβα απέκτησε επιθετικά drones ικανά να χτυπήσουν τη Φλόριντα.

Ο Μπρούνο Ροντρίγκες τόνισε ότι η Αβάνα «ούτε απειλεί, ούτε επιθυμεί πόλεμο», αφότου η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ανέφερε, επικαλούμενη απόρρητες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ότι η Κούβα διαθέτει πλέον 300 drones και εξετάζει το ενδεχόμενο να χτυπήσει κοντινούς αμερικανικούς στόχους.

Η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον αποτελεσματικό αμερικανικό αποκλεισμό πετρελαίου, ενώ δέχεται πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ να «συνάψει συμφωνία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας με παρέμβαση παρόμοια με τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο.

Τι αναφέρει η Κούβα

Η Κούβα φαίνεται να εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τα drones για να χτυπήσει τον Κόλπο του Γκουαντάναμο, τη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο νησί της Καραϊβικής, καθώς και πολεμικά πλοία και πιθανώς το Κι Γουέστ στη Φλόριντα, σύμφωνα με την έκθεση του Axios που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Αναφέρθηκε σε έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ ο οποίος είπε ότι οι πληροφορίες – τις οποίες χαρακτήρισε ως πιθανό πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ – υποδείκνυαν επίσης ότι Ιρανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι βρίσκονταν στην Αβάνα.

Τα ιρανικά drones έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον πόλεμο με drones τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία.

«Χωρίς καμία απολύτως νόμιμη δικαιολογία, η αμερικανική κυβέρνηση κατασκευάζει, μέρα με τη μέρα, μια ψευδή υπόθεση για να δικαιολογήσει τον αδίστακτο οικονομικό πόλεμο εναντίον του κουβανικού λαού και την ενδεχόμενη στρατιωτική επιθετικότητα», έγραψε ο Ροντρίγκες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ορισμένα μέσα ενημέρωσης παίζουν το παιχνίδι, προωθώντας συκοφαντίες και διαρρέοντας υπονοούμενα από την ίδια την αμερικανική κυβέρνηση».

Πρόσθεσε ότι, αν και η Κούβα δεν επιθυμεί τον πόλεμο, προετοιμάζεται για «εξωτερική επιθετικότητα» και αυτοάμυνα.

Η Αβάνα βρίσκεται εδώ και αρκετούς μήνες σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την εξεύρεση λύσεων στις διαφορές των δύο χωρών, ενώ η μοναδική ρωσική αποστολή πετρελαίου που επιτράπηκε να φτάσει στο νησί εξαντλήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Οι Κουβανοί υποφέρουν πλέον από διακοπές ρεύματος που έχουν επηρεάσει νοσοκομεία και αντλιοστάσια, καθώς και τις δημόσιες συγκοινωνίες και τη συλλογή απορριμμάτων.

Σε συνδυασμό με την έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων, η κατάσταση έχει προκαλέσει σπάνιες εκδηλώσεις δημόσιας διαμαρτυρίας κατά της κομμουνιστικής κυβέρνησης, η οποία έχει επιτρέψει την υποβάθμιση των υποδομών.

Οι «κινήσεις» των ΗΠΑ

Η Κούβα είχε καταφέρει μέχρι πρόσφατα να επιβιώσει από τις καταστροφικές δυτικές κυρώσεις χάρη στη βοήθεια περιφερειακών συμμάχων, όπως η κυβέρνηση Μαδούρο στη Βενεζουέλα, η οποία εκτιμάται ότι της παρέδιδε περίπου 35.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα πριν από τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις στις αρχές Ιανουαρίου.

Φαίνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει πλέον την εκστρατεία πίεσης.

Οι πτήσεις επιτήρησης των ΗΠΑ γύρω από την Κούβα έχουν αυξηθεί και υπάρχει σχέδιο ενίσχυσης των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ανέφεραν οι New York Times την Παρασκευή.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, είχε απαιτήσει η Κούβα «να μην αποτελεί πλέον ασφαλές καταφύγιο για τους εχθρούς του δυτικού ημισφαιρίου» κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αβάνα την προηγούμενη ημέρα.

Η συνάντησή του με Κουβανούς αξιωματούχους πραγματοποιήθηκε καθώς εμφανίστηκαν αναφορές ότι οι ΗΠΑ σχεδίαζαν να απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον του Ραούλ Κάστρο, ο οποίος ηγήθηκε της Κούβας μετά την παραίτηση του αδελφού του, Φιντέλ, ο οποίος ανέτρεψε την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ κυβέρνηση της χώρας το 1959.

Ήταν μια ομοσπονδιακή κατηγορία εναντίον του Μαδούρο που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ ως δικαιολογία για την τολμηρή επιδρομή της στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, με σκοπό τη σύλληψη του ίδιου και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες. Το ζευγάρι πρόκειται πλέον να δικαστεί στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες που περιλαμβάνουν τη διακίνηση ναρκωτικών.

Από τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Τραμπ έχει αναφερθεί στην Κούβα ως «επόμενη» και ότι έχει «την τιμή να καταλάβει την Κούβα».

Η κυβέρνησή του έχει δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη Λατινική Αμερική και τους αριστερούς ηγέτες με τους οποίους έχει ιδεολογικές διαφορές σε σύγκριση με τους πρόσφατους προκατόχους του.

Με πληροφορίες από BBC

