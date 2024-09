Πόλεμος στον Λίβανο: Πώς ο θάνατος του Νασράλα αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

Μετά τον θάνατό του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, κατά τη διάρκεια Ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στη Βηρυτό, μία νέα μέρα ξημερώνει στον Λίβανο, όπου το κενό εξουσίας μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

Για τους πολέμιους της Χεζμπολάχ, οι οποίοι δεν περιορίζονται στο Ισραήλ, αλλά συμπεριλαμβάνουν αντιφρονούντες από τον Λίβανο, την Συρία και την Υεμένη, η απώλεια του Νασράλα σηματοδοτεί μοναδική ευκαιρία να εξασθενίσει η επίδραση του σιιτικού ισλάμ στην περιοχή. Όμως δεν είναι λίγες οι φωνές που χτυπούν το καμπανάκι, φοβούμενοι πώς το κενό εξουσίας θα δημιουργήσει αστάθεια, αντίστοιχη με τον εμφύλιο πόλεμο που ταλάνιζε τον Λίβανο για 15χρόνια, μέχρι και την άνοδο της Χεζμπολάχ στην εξουσία, στις αρχές της δεκαετίας του 80'.

Το κενό που αφήνει πίσω του ο Ναρσάλα είναι πράγματι μεγάλο. Έχοντας περάσει 32 χρόνια στα «ηνία» της Χεζμπολάχ, της πιο άρτια εξοπλισμένης οντότητας που δεν είναι κράτος, ο Νασράλα δεν ήταν μόνο πολιτικός ηγέτης, αλλά και ο πόλος «αντίστασης» απέναντι στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

Έτσι, αφότου η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του ηγέτη της, χάος επικράτησε στους δρόμους της Βηρυτού, όπου υποστηρικτές του φώναζαν συνθήματα όπως «Είμαστε στην υπηρεσία σου, Νασράλα», στον απόηχο πυροβολισμών και συναγερμών.

Κάποιοι υποστηρικτές της Χεζμπολάχ έσπευσαν να ρίξουν το φταίξιμο για την απώλεια του Νασράλα στο Ιράν, τον μεγαλύτερο προμηθευτή πυρομαχικών της οργάνωσης, που, κατά την άποψη τους, δεν παρείχε αρκετή στήριξη μετά τους συνεχόμενους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ. Άλλοι προτίμησαν να θεωρήσουν υπαίτιους τους Σύριους μετανάστες, τους οποίους κατηγορούν για την παράδοση ευαίσθητων πληροφοριών στο Ισραήλ.

Huzballah elements in Lebanon are now targeting defenseless Syrian refugees in Lebanon after a tweet from aljazera anchor reporter @jamalrayyan accusing Syrian refugees of being agents to Israel and responsible for the death of Nasrallah



