Πόλεμος στο Ισραήλ: Το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Γάζα μετατρέπεται σε «νεκροταφείο»

Οι ισραηλινές δυνάμεις έφτασαν στις πύλες του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, το Αλ Σίφα, καθώς εκατοντάδες ασθενείς, μεταξύ των οποίων δεκάδες μωρά, παρέμεναν παγιδευμένοι μέσα.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το νοσοκομείο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, αλλά αξιωματούχοι του τομέα της υγείας δήλωσαν ότι οι εναπομείναντες ασθενείς πεθαίνουν λόγω έλλειψης ενέργειας εν μέσω έντονων μαχών μεταξύ ισραηλινών στρατευμάτων και μαχητών της Χαμάς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περιέγραψε το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας ως «σχεδόν ένα νεκροταφείο».

Ο Δρ. Μοχάμεντ Αμπού Σελμία, διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα, δήλωσε στο BBC ότι 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες.Τρία νεογνά και επτά ενήλικες πέθαναν λόγω έλλειψης οξυγόνου, είπε. Αρκετοί άλλοι ασθενείς που χρειάζονταν αιμοκάθαρση κινδυνεύουν να πεθάνουν «τις επόμενες δύο ημέρες», καθώς οι θεραπείες δεν είναι πλέον διαθέσιμες, είπε.

Το νοσοκομείο κοντεύει να ξεμείνει από καύσιμα και άλλους πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί, ενώ τα νεογνά έχουν βγει από μη λειτουργικές πλέον θερμοκοιτίδες. Υπάρχουν περισσότεροι από 600 τραυματισμένοι ασθενείς εκεί.

Ο γιατρός ρωτήθηκε από το BBC αν ο ισραηλινός στρατός είχε κάποια επαφή μαζί τους σχετικά με την εκκένωση των ασθενών ή των νεογνών. Το Ισραήλ δήλωσε ότι έχει στείλει καύσιμα κοντά στο νοσοκομείο και άλλα μέσα. Όμως ο γιατρός είπε πως «όχι, δεν έχουν επικοινωνήσει, αντίθετα εμείς επικοινωνήσαμε μαζί τους, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις σχετικά με την εκκένωση των πρόωρων μωρών, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα».

Ο Αμπού Σελμία δήλωσε ότι το νοσοκομείο είχε επίσης έρθει σε επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό για να προσπαθήσει να συντονίσει την ταφή των πτωμάτων, από τα οποία υπήρχαν περίπου 150 στο νοσοκομείο - αλλά του είπαν ότι αυτό δεν είναι προς το παρόν εφικτό.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ και εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων έχουν τονίσει ότι τα νοσοκομεία δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται από τις παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες ως καταφύγια, ούτε οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται από το Ισραήλ ως πρόσχημα για να τους επιτεθεί.

Στο Αλ Σίφα νοσηλεύονται 600 έως 650 ασθενείς, καθώς και 200 έως 500 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, και περίπου 1.500 εκτοπισμένοι που αναζητούν καταφύγιο εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Σύμβουλος του Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς για «εμπόλεμη ζώνη» στο νοσοκομείο. Ο Μαρκ Ρέγκεφ, ανώτερος σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, υποστήριξε ότι η Χαμάς ευθύνεται για τη μετατροπή του εν λόγω νοσοκομείου- του μεγαλύτερου στη Γάζα «σε εμπόλεμη ζώνη».

Σε δηλώσεις του στο BBC, είπε ότι η Χαμάς είχε «σκόπιμα κατασκευάσει» στρατιωτικές υποδομές κάτω από το νοσοκομείο και «χρησιμοποιεί» τα νεογνά για προπαγάνδα. Η Χαμάς και οι αξιωματούχοι των νοσοκομείων έχουν επίσης απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς .

Εκτός από την Al-Shifa, άλλα νοσοκομεία σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας έχουν αναφέρει εκτεταμένα ζητήματα , συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης προμηθειών και ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των μαχών και του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ στο έδαφος από τότε που η Χαμάς ξεκίνησε τις επιθέσεις της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Oι ισραηλινές δυνάμεις ισχυρίζονται πως εντόπισαν κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς σε τούνελ κάτω από παιδιατρικό νοσοκομείο στη Γάζα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ισραηλινές δυνάμεις, κομάντος της μονάδας Shayetet 13 και μέλη της 401ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας των IDF, που πραγματοποίησαν έφοδο στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αλ Ραντίσι της Γάζας, ανακάλυψαν γιάφκα της Χαμάς στο υπόγειο του συγκροτήματος.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα αγγλικά, ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι «κάτω από το νοσοκομείο, στο υπόγειο, βρήκαμε ένα κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς, γιλέκα με εκρηκτικά, χειροβομβίδες, επιθετικά τυφέκια ΑΚ-47, εκρηκτικούς μηχανισμούς, RPG (σ.σ. ρουκετοβόλα) και άλλο οπλισμό».

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side.



Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH