Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι επιτίθενται σε πόλεις σε βορρά και νότο- Live εικόνα από το Κίεβο

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας συνεχίζει να κρατά το Κίεβο παρά τις ολονύχτιες επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων, ενώ οι μάχες συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Η τελευταία ενημέρωση κάνει λόγο για μάχες στα βόρεια και βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στο Polisky και στο Volyn, κατά μήκος των συνόρων της Ουκρανίας.

Μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη και στους οικισμούς Nizhyn, Vinnytsia, Trostyanets στο Σούμι και επίσης στην πόλη Chernihiv ενώ σε πολεμικό κλοιό παραμένουν Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη.

Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να κάνουν σημαντική πρόοδο στα βόρεια του Κιέβου και οι ουκρανικές δυνάμεις φαίνεται πως κατάφεραν να καταρρίψουν εχθρικά αεροπλάνα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το πεδίο μάχης, που παρέχει το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Στο νότο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για την εξασφάλιση «αεροδρομίων και ζωτικής σημασίας υποδομών», ενώ η ουκρανική αεροπορία παρέχει από αέρος κάλυψη στους άμαχους.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται εκστρατεία προπαγάνδας «με στόχο την απαξίωση της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας του κράτους μας».

Η ουκρανική πλευρά επίσης κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις ότι έχουν λάβει θέσεις βολής δίπλα σε νοσοκομεία στο Chernihiv.

