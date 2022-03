Πόλεμος στην Ουκρανία: Εννέα νεκροί και 57 τραυματίες από την πυραυλική επίθεση στη Λβιβ

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στη στρατιωτική βάση του Διεθνούς Κέντρου Ειρήνης και Ασφάλειας στην περιφέρεια της Λβιβ και άλλοι 57 τραυματίστηκαν, γνωστοποίησε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τον Μακσίμ Κοζίτσκι, η Ρωσία εκτόξευσε 30 ρουκέτες, κι όχι οκτώ όπως ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες, στο συγκρότήματα που βρίσκεται περί τα 50 χλμ νοτιοδυτικά της Λβιβ και σε απόσταση μόλις 25 χλμ από τα πολωνικά σύνορα.

Όπως ενημέρωσε ο υπουργός Άμυνας Ολέκσι Ρεζνίκοφ, στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εργάζονταν ξένοι στρατιωτικοί εκπαιδευτές, όμως παραμένει ασαφές αν βρίσκονταν επί τόπου τη στιγμή της πυραυλικής επίθεσης.

«Πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση στην ειρήνη και την ασφάλεια κοντά στα ευρω-νατοϊκά σύνορα. Πρέπει να αναληφθεί δράση για να σταματήσει αυτό. Κλείστε τον εναέριο χώρο» προέτρεψε ο ίδιος.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky!