Πόλεμος στην Ουκρανία: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή βομβαρδισμού κτηρίου στο Τσέρνιγκοφ

Πυραυλική επιδρομή φαίνεται να έπληξε κτήριο διαμερισμάτων στην καρδιά του Τσέρνιγκοφ, στα βόρεια της Ουκρανίας, όπως κατέγραψε κάμερα σε κινούμενο όχημα.



Όπως φαίνεται στις εικόνες, ο οδηγός του οχήματος κινείται στους έρημους δρόμους τού κέντρου της πόλης, όταν μια ισχυρή έκρηξη σημειώνεται σε απόσταση μόλις δεκάδων μέτρων από τον ίδιο.

Ο Βλάντισλαβ Ατροσένκο, δήμαρχος Τσέρνιγκοφ, κάλεσε τους πολίτες του να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες συγκρούσεις μέσα στην πόλη καθώς η Ρωσία εξακολουθεί να προελαύνει προς τα εκεί.





Το πρωί της Πέμπτης, εξάλλου, επλήγη από αέρος αποθήκη πετρελαίου στην ίδια πόλη, όπως ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

Chernihiv oil depot is on fire after shelling.

