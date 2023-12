Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Στους 20.653 οι νεκροί κι από τις δύο πλευρές

Αυξάνονται καθημερινά τα θύματα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και σύμφωνα με τα νέα στοιχεία ο αριθμός των νεκρών κι από τις δύο πλευρές έχει φτάσει στους 20.653.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία για τον πόλεμο στο Ισραήλ από το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, το οποίο ελέγχεται από την Χαμάς, 19.453 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς από την έναρξή του στις 7 Οκτωβρίου. Σε σχετική ενημέρωση πριν από λίγη ώρα το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι 151 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα την τελευταία ημέρα. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και όσοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές στην Jabalia, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Όσον αφορά στους τραυματίες αυτοί υπολογίζονται σε 52.000 άνθρωποι, όπως πρόσθεσε το υπουργείο.

Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει ανακοινώσει τουλάχιστον 1.200 νεκρούς.

Νωρίτερα κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν οι υπουργοί Άμυνας του Ισραήλ και των ΗΠΑ, Γιόαβ Γκάλαντ και Λόιντ Όστιν. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι η ισραηλινή πλευρά «δεν θα ελέγχει τη Γάζα με κανέναν πολιτικό τρόπο» μετά τον πόλεμο.

Μιλώντας πριν από τον Όστιν, ο Γκάλαντ επανέλαβε τη δέσμευση του Ισραήλ στους στόχους του για την πλήρη καταστροφή της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις μάχες, είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «θα συνεχίσουν να επιχειρούν στη Γάζα με διαφορετικά επίπεδα έντασης». Σύμφωνα με τον ίδιο το πιο πιεστικό ανθρωπιστικό ζήτημα στη Λωρίδα της Γάζας είναι η παρουσία των ομήρων που κρατούνται εκεί από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ομάδες.

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν είπε ότι δεν βρίσκεται εκεί για να «υπαγορεύσει χρονοδιαγράμματα ή όρους» για τον πόλεμο στη Γάζα, τον οποίο χαρακτήρισε ως «επιχείρηση του Ισραήλ». Ο Όστιν πρόσθεσε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ στο «δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι ακλόνητη».

