Με υπολείμματα φαγητού το SOS των ομήρων που σκοτώθηκαν κατά λάθος από τις ισραηλινές δυνάμεις

Πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι, που σκοτώθηκαν κατά λάθος από στρατιώτες στο βόρειο τμήμα της Γάζας την Παρασκευή, προσπάθησαν να στείλουν SOS, είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι τρεις όμηροι είχαν χρησιμοποιήσει υπολείμματα φαγητού για να γράψουν SOS και να ζητήσουν βοήθεια. Επίσης, την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι πραγματοποιήθηκε έρευνα στο κτίριο απ’ την οποία προέκυψε ότι τα μηνύματα «SOS» και «Βοήθεια, 3 όμηροι» ήταν γραμμένα σε ύφασμα.

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως οι τρεις όμηροι έμεναν «για κάποιο χρονικό διάστημα» στο συγκεκριμένο κτίριο, δίπλα απ’ το σημείο όπου δέχθηκαν τα πυρά. Πρόκειται για τους 28χρονο Γιοτάμ Χαΐμ, 22χρονο Σαμέρ Ταλάλκα, και 26χρονο Αλόν Σαμρίζ.

