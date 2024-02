Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Βρέθηκε το χαμένο μπάσο του, έπειτα από 51 χρόνια- Δεν είχε πάει μακριά

Έπειτα από 51 χρόνια, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βρήκε το αγαπημένο του ηλεκτρικό μπάσο. Κάποιος το είχε κλέψει από βαν στο Λονδίνο και τελικά- όπως αποδείχθηκε- το μουσικό όργανο δεν είχε πάει πολύ μακριά.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αγόρασε το εν λόγω ηλεκτρικό μπάσο Höfner το 1961, στο Αμβούργο, πριν γίνει διάσημος με τους Beatles. Πλήρωσε 30 λίρες για να το αποκτήσει, αλλά σήμερα η αξία του εκτιμάται στα 10 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τον Guardian.

Το πρώην «σκαθάρι» προτιμούσε αυτό το ηλεκτρικό μπάσο λόγω επειδή του φαινόταν πιο συμμετρικό- καθώς είναι αριστερόχειρας- λόγω του σχήματός του. Είχε παίξει με αυτό σε ηχογραφήσεις των Beatles, αλλά για δεκαετίες αυτό είχε χαθεί.

Πέρυσι ξεκίνησε μια διεθνής προσπάθεια, το «πρότζεκτ χαμένο μπάσο», προκειμένου να βρεθεί ξανά το μουσικό όργανο. Τελικά, διαπιστώθηκε ότι είχε καταλήξει σε μια παμπ στο δυτικό Λονδίνο, δήλωσαν οι ερευνητές Σκοτ και Ναόμι Τζόουνς που δέχθηκαν πάνω από 600 τηλεφωνήματα και email με πληροφορίες, όταν ξεκίνησαν το πρότζεκτ.

Ο άγνωστος έκλεψε το μπάσο από ένα βαν που ήταν παρκαρισμένο στο Λονδίνο, τον Οκτώβριο του 1972. Εκείνη την εποχή οι Beatles είχαν διαλυθεί και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είχε δημιουργήσει τους Wings. Ο κλέφτης πήγε το μπάσο σε παμπ της γειτονιάς του και ζήτησε από τον ιδιοκτήτη να το κρύψει.

Έτσι, ο τελευταίος το έβαλε στο σπίτι του- πάνω από την παμπ- και το μπάσο έμεινε στην οικογένεια επί 51 χρόνια. «Όταν ξεκινήσαμε την έρευνα, πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο. Υπάρχουν συλλέκτες στην Ιαπωνία, παίρναμε πληροφορίες ότι θα μπορούσε να είναι στο σπίτι εκατομμυριούχου στην Τζαμάικα και τελικά ήταν κοντά στο Νότινγκ Χιλ», δήλωσε στο BBC ο Σκοτ Τζόουνς.

Αυτή την εβδομάδα ο φοιτητής Ρουάντρι Γκεστ ανέβασε φωτογραφίες του μπάσου στα social media. Έγραψε ότι το κληρονόμησε και πως πλέον το επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του.

To my friends and family I inherited this item which has been returned to Paul McCartney. Share the news. pic.twitter.com/BlKP4L2ELP