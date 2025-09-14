Ποδηλατικός Γύρος Ισπανίας: Διεκόπη λόγω διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης - «Μάθημα για τον κόσμο όλο»

Διεκόπη ο Ποδηλατικός Γύρος της Ισπανίας λόγω διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης.

Πρόκειται για έναν από τους τρεις κορυφαίους Ποδηλατικούς Γύρους στον κόσμο, μαζί με το Tour de France και το Giro d’Italia.

Πάνω από 1.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σήμερα Κυριακή με τους ποδηλάτες να φτάνουν στο τελικό στάδιο του 21ήμερου αγώνα στη Μαδρίτη.

Ωστόσο, η 21η και τελευταία ειδική διαδρομή του Ποδηλατικού Γύρου Ισπανίας διεκόπη στα 56 χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό στη Μαδρίτη, μετά από επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης.

Μάλιστα, διαδηλωτές ανέτρεψαν μεταλλικά κιγκλιδώματα και μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, με την αστυνομία να προσπαθεί να τους σταματήσει, μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση RTVE. Μετά την ακύρωση του αγώνα, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν με τους διαδηλωτές να πετούν μπουκάλια με νερό και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.

Η υπουργός Εργασίας της Ισπανίας και τρίτη στην ιεραρχία της ισπανικής κυβέρνησης Γιολάντα Ντίαθ χαιρέτισε «το μάθημα που δόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο» από τους διαδηλωτές για την Παλαιστίνη που διέκοψαν σήμερα την τελευταία φάση του Ποδηλατικού Γύρου της Ισπανίας (La Vuelta), ενώ, σύμφωνα με τον ηγέτη της ισπανικής αντιπολίτευσης, πρόκειται για «διεθνή ντροπή» για τη χώρα η κυβέρνηση της οποίας είναι υπεύθυνη.

«Η ισπανική κοινωνία δεν ανέχεται η γενοκτονία στην Γάζα να νομιμοποιείται σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις», δήλωσε στα κοινωνικά δίκτυα η υπουργός Εργασίας που προέρχεται από την αριστερή πλατφόρμα Sumar. «Η κοινωνία μας είναι υπόδειγμα αξιοπρέπειας». «Το Ισραήλ δεν μπορεί να συμμετέχει σε καμία διοργάνωση όσο συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία» στην Λωρίδα της Γάζας.

Στον ίδιο τόνο απάντησε στον αρχηγό της ισπανικής αντιπολίτευσης ο υπουργός Δημόσιου Τομέα Οσκαρ Λόπεθ. «Το να διαδηλώνει ο λαός της Μαδρίτης κατά μίας γενοκτονίας δεν προσβάλλει την εικόνα της Ισπανίας. Αντίθετα (...) Λυπάμαι για την La Vuelta, αλλά λυπάμαι ακόμη περισσότερο για τους εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που σφαγιάζονται», έγραψε στο Χ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, μία από τις πλέον επικριτικές φωνές στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Ισραήλ στην Γάζα, δεν έχει σχολιάσει τα επεισόδια που οδήγησαν στην οριστική διακοπή του Ποδηλατικού Γύρου της Ισπανίας το απόγευμα, αλλά εξέφρασε το πρωί τον θαυμασμό του για τους διαδηλωτές, προσθέτοντας ότι σέβεται τους αθλητές.

«Η κυβέρνηση όχι μόνον επέτρεψε, αλλά ενθάρρυνε την διακοπή της La Vuelta, προκαλώντας διεθνή ντροπή απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο», έγραψε στο Χ ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, μετά την διακοπή της κούρσας, η οποία , από την είσοδό της στο ισπανικό έδαφος, διαταρασσόταν καθημερινά από διαδηλωτές που είχαν ως κύριο στόχο την ομάδα Israel-Premier Tech.

«Ο αρχηγός της κυβέρνησης είναι υπερήφανος για την συμπεριφορά ορισμένων οι οποίοι, για να διαδηλώσουν την υποστήριξή τους στην Γάζα, πέταξαν στην αστυνομία μεταλλικούς φράκτες...Εγώ όχι. Υπερασπίζομαι την ελευθερία της έκφρασης όσο δεν περιλαμβάνει βία και ταραχές», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σάαρ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και η κυβέρνησή του είναι «ντροπή για την Ισπανία», κατηγορώντας τον Ισπανό πρωθυπουργό ότι «ενθάρρυνε τους διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους» για να σταματήσουν τον ποδηλατικό γύρο. «Ο Σάντσεθ και η κυβέρνησή του ντροπή για την Ισπανία», έγραψε στην ανάρτησή του στο Χ.