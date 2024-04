Πλημμύρες στο Ντουμπάι: «Μείνετε μακριά από το αεροδρόμιο αν δεν είναι απαραίτητο»

Συνεχίζονται τα προβλήματα στο Ντουμπάι που προκάλεσαν οι πλημμύρες που έπληξαν το εμιράτο με το Διεθνές Αεροδρόμιο να καλεί τους ταξιδιώτες να μείνουν μακριά.

Χιλιάδες επιβάτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι, αφού το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι πλημμύρισε από τις έντονες καταιγίδες που έπληξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πολλές πτήσεις από και προς το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του κόσμου ακυρώθηκαν την Τετάρτη. Σε ανακοίνωση που κοινοποίησαν οι φορείς εκμετάλλευσης του αεροδρομίου του Ντουμπάι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται: «Σας συμβουλεύουμε να μην έρθετε στο αεροδρόμιο, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Οι πτήσεις καθυστερούν και εκτρέπονται. Παρακαλείστε να ελέγξετε την κατάσταση της πτήσης σας με την αεροπορική σας εταιρεία. Εργαζόμαστε σκληρά για να αποκαταστήσουμε τις λειτουργίες το συντομότερο δυνατόν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες».

Dubai Airport right now.....



Pls Who did they vote for? 🫢 pic.twitter.com/zwIMmQW6Zo — A. Ayofe (@abdullahayofel) April 17, 2024

Scenes of current Dubai weather

pic.twitter.com/z7rGzUtlIB — Science girl (@gunsnrosesgirl3) April 16, 2024

Πριν από λίγο το αεροδρόμιο του Ντουμπάι ενημέρωσε τους επιβάτες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Λόγω των πρωτοφανών καιρικών συνθηκών στα ΗΑΕ, ο Διεθνής Αερολιμένας του Ντουμπάι (DXB) αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Είναι δύσκολο για τους αναχωρούντες επισκέπτες να φτάσουν στο αεροδρόμιο και για τους επισκέπτες αφίξεων να εγκαταλείψουν τους τερματικούς σταθμούς λόγω των πλημμυρών και των αποκλεισμών των δρόμων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιορισμένες διαθέσιμες επιλογές μεταφοράς.

Εργαζόμαστε συνεχώς σκληρά με τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και τους συνεργάτες υπηρεσιών μας για να αποκαταστήσουμε την κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατό και να παρέχουμε υποστήριξη στους επισκέπτες. Οι πτήσεις καθυστερούν και ορισμένες εκτρέπονται με πολλές αεροπορικές εταιρείες να επηρεάζονται». Όπως σημειώνει στην ανακοίνωση του η επιστροφή στην ομαλή λειτουργία του θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να το προσδιορίζει.. Τέλος προτρέπει τους επισκέπτες να επικοινωνούν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία για να λάβουν τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της πτήσης τους πριν από την άφιξή τους στο αεροδρόμιο.

Dubai airport is underwater.



What do you think caused this?pic.twitter.com/oCsStgsu1T — Wide Awake Media (@wideawake_media) April 17, 2024

DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT AFTER THE HEAVY RAIN 🌧️ pic.twitter.com/kwgYdxOlOT — چوھدری علی رضا (@chaliraza202) April 17, 2024

Heavy rains and Thunderstorms hit #UAE causing flooding in #Dubai. Cars are stuck the highways as a result#DubaiStorm pic.twitter.com/ijJPMRBwWZ — 99 attempts (@Itismourinho) April 17, 2024

Ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι είναι οι φωτογραφίες που ανέβασε σε ανάρτησή του ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, ο οποίος βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Εμιράτου, περιμένοντας να πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του: «Αεροδρόμιο Ντουμπάϊ τώρα. Έχει παραλύσει μετά τη μεγάλη χθεσινή νεροποντή. Όπως παρέλυσε και όλη η πόλη του Ντουμπάι. Χθες δρόμοι κλειστοί, δρόμοι πλημμυρισμένοι, αυτοκίνητα σταματημένα παντού.Σε αναμονή να αναχωρήσουμε, χωρίς όμως καμία πληροφόρηση. Αυτά συμβαίνουν σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο. Στην πατρίδα μας τέτοιες στιγμές στα αεροδρόμια μας δεν έχουμε ζήσει ποτέ. Ανθεκτικότητα υποδομών απέναντι στην κλιματική κρίση, πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητας μας».

Τα ΗΑΕ είχαν καταγράψει μέχρι χθες, Τρίτη, στις 9 μ.μ. (20:00 ώρα Ελλάδας) τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχής σε διάστημα 24 ωρών από το 1949 που άρχισαν να τηρούνται σχετικά αρχεία, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας. Το εν λόγω κέντρο ανακοίνωσε ότι 254 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες στο Αλ Άιν, τμήμα του εμιράτου του Αμπού Ντάμπι που συνορεύει με το Ομάν.

Από τοπικά μέσα ενημέρωσης και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται αναφορές σε ζημιές σε διάφορα μέρη της χώρας, περιλαμβανομένων δρόμων που έχουν αποκλεισθεί. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τοπικές κυβερνήσεις έχουν δώσει εντολή σε εργαζομένους και σχολεία να λειτουργήσουν χθες και σήμερα με τηλεργασία.

Σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτοικοι αναφέρουν πως έμειναν αποκλεισμένοι επί ώρες στα αυτοκίνητά τους εξαιτίας των αποκλεισμένων δρόμων. Οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ.

Saving a stranded cat after the flash floods that hit Dubai International Airport on April 16, 2024.pic.twitter.com/NKFQj0vXqP — Massimo (@Rainmaker1973) April 17, 2024

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, The Standard, Dubai Airports