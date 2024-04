Πλημμύρες στο Ντουμπάι: Εικόνες απόλυτης καταστροφής - Σε μία ημέρα η βροχή που πέφτει σε 1,5 χρόνο

Πρωτοφανείς είναι οι εικόνες και τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία εικοσιτετράωρα, από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες που πλήττουν το Ντουμπάι.

Στα πλάνα διακρίνονται πλημμυρισμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, αυτοκίνητα εγκαταλελειμμένα στους δρόμους αλλά και τους διαδρόμους των αεροδρομίων να έχουν κυριολεκτικά βουλιάξει. Οι καταρρακτώδεις βροχές που ξεκίνησαν από τη Δευτέρα να πλήττουν το Ντουμπάι, προκάλεσαν χάος στο εμιράτο αλλά και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και και καταστήματα, λόγω του υπερβολικού όγκου νερού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες, αν και υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για τουλάχιστον έναν νεκρό που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά.

Σημειώνεται πως λόγω της κατάστασης το βράδυ της Τρίτης το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, που αποτελεί κόμβο για ταξιδιώτες μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, διέκοψε τις λειτουργίες του για περίπου 25 λεπτά «μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του. Ανάμεσα στο βράδυ της Δευτέρας και το βράδυ της Τρίτης, το εμιράτο δέχτηκε 142 χιλιοστά βροχόπτωσης, που αντιστοιχούν σε 142 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο. Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης μάλιστα, αναφέρεται πως είχαν πέσει πάνω από 120 χιλιοστά βροχόπτωσης, αριθμός που αντιστοιχεί στον μέσο όρο που πέφτει σε έναν ολόκληρο χρόνο στο Ντουμπάι.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του σήμερα το αεροδρόμιο, ανακοίνωσε πως εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας ενώ η αεροπορική εταιρεία Emirate Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αναστέλλει το check - in για τους επιβάτες που αναχωρούν από τις 8 π.μ. σήμερα (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας) μέχρι τα μεσάνυχτα, λόγω των προβλημάτων που προκαλούν η κακοκαιρία και η κατάσταση των δρόμων.

#BREAKING UAE's Dubai airports asks passengers not to come to airports unless absolutely necessary due to unprecedented weather conditions pic.twitter.com/q1tzCwVKUH