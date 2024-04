Πλημμύρες στο Ντουμπάι - Μαρτυρία: «Άρχισε σαν ανεμοστρόβιλος, ήταν βροχή με άμμο και θύελλα»

Για τις πρωτοφανείς συνθήκες που βιώνει τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο Ντουμπάι, μιλά στη LiFO Ελληνίδα που ζει στο εμιράτο τους τελευταίους μήνες.

Από τη Δευτέρα ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες πλήττουν το Ντουμπάι, με τις μετρήσεις να δείχνουν πως μέχρι το απόγευμα της Τρίτης είχαν πέσει πάνω από 120 χιλιοστά βροχόπτωσης, αριθμός που αντιστοιχεί στον μέσο όρο που πέφτει σε έναν ολόκληρο χρόνο στο Ντουμπάι. Η ίδια μιλά για τις εικόνες που αντίκρισε ξυπνώντας σήμερα, τονίζοντας πως παρότι ήταν πρωί, έξω επικρατούσε σκοτάδι.

Cars in Dubai submerged by year-and-a-half's rainfall in 24 hours 😳 pic.twitter.com/vCPt5uXgIw

«Είμαι κλεισμένη σπίτι, ξύπνησα και ήταν σκοτάδι έξω. Άρχισαν να έρχονται μαύρα σύννεφα και ξαφνικά ξεκίνησε κάτι σαν ανεμοστρόβιλος με βροχή και άμμο», ανέφερε αρχικά αρκετά ταραγμένη, καθώς όπως υποστήριξε αυτή τη φορά πιστέυεται πως είναι η μεγαλύτερη κακοκαιρία των τελευταίων χρόνων. Σημειώνει δε, πως λόγω της βροχής μέχρι και στο σπίτι της τρέχει νερό από το ταβάνι.

«Πλημμύρησε παντού, στο Mall, στους δρόμους, δεν περνάνε αμάξια», συμπλήρωσε για την κατάσταση που επικρατεί. Αυτή την εικόνα επιβεβαιώνουν και βίντεο που έχουν κατακλύσει τα social media, στα πλάνα των οποίων διακρίνονται πλημμυρισμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, αυτοκίνητα εγκαταλελειμμένα στους δρόμους αλλά και τους διαδρόμους των αεροδρομίων να έχουν κυριολεκτικά βουλιάξει.

Crazy footages of Dubai flooding



It's crazy our there! Please stay safe if you are in Dubai pic.twitter.com/kpMzijucyw