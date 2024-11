Πλημμύρες στην Ισπανία: Ατέλειωτος πόνος και οργή στην κατεστραμμένη Βαλένθια

Ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ισπανία αυξήθηκε την Παρασκευή σε τουλάχιστον 205, καθώς οι προειδοποιήσεις για νέα ισχυρή βροχόπτωση στην περιοχή που επλήγη προκαλούν φόβους για περαιτέρω προβλήματα, με την οργή και τον πόνο να ξεχειλίζουν.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε την Παρασκευή, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνέχισαν να αναζητούν αγνοούμενους. Περίπου 202 από τους νεκρούς βρίσκονταν μόνο στην περιοχή της Βαλένθια που επλήγη περισσότερο. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, Aemet, εξέδωσε τον πιο σοβαρό καιρικό συναγερμό για τα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς η επαρχία Huelva επλήγη από καταρρακτώδεις βροχές.

Όσοι επλήγησαν περισσότερο από τις ξαφνικές πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία αναμένουν επίσης περισσότερες βροχές, καθώς παραμένουν σε ισχύ οι κίτρινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για τον καιρό, ενώ το τουριστικό hotspot της Πάλμα στη Μαγιόρκα προετοιμάζεται επίσης για ισχυρές βροχοπτώσεις.

Η χώρα βρίσκεται στη δεύτερη ημέρα του επίσημου τριήμερου εθνικού πένθους, με τις σημαίες μεσίστιες στα κρατικά κτίρια. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους καθώς προειδοποίησε ότι η καταστροφή «δεν έχει τελειώσει» και κήρυξε την επαρχία της Βαλένθια που έχει πληγεί περισσότερο ως «ζώνη καταστροφής».

Πάνω από το 90% των νοικοκυριών που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία έχουν ανακτήσει το ρεύμα, όπως δήλωσε η ενεργειακή εταιρεία Iberdrola. Αυτό ισοδυναμεί με 140.000 πελάτες, οι οποίοι βρίσκονται όλοι στην επαρχία της Βαλένθια. Χιλιάδες άνθρωποι ωστόσο εξακολουθούν να στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος σε αποκομμένες περιοχές που οι διασώστες αγωνίζονται να φτάσουν. Καθώς μεγαλώνει η οργή προς την κυβέρνηση για αυτό που κάποιοι αντιλαμβάνονται ως έλλειψη υποστήριξης, ένας περιφερειακός βουλευτής κατηγόρησε όσους βρίσκονται στην εξουσία για «εγκληματική κακοδιαχείριση».

Οι επιζώντες κατέκριναν την κυβέρνηση, με εθελοντές να μπαίνουν εκεί όπου οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν μπόρεσαν να φτάσουν. Ο Χουάν Μπορντέρα, βουλευτής της περιφερειακής κυβέρνησης στη Βαλένθια, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τις πλημμύρες, δήλωσε ότι ελπίζει να δει ανθρώπους στο δικαστήριο αφού σκοτώθηκαν τουλάχιστον 205 άνθρωποι - ενώ αγνοείται ακόμα άγνωστος αριθμός.

«Πρέπει να κατηγορήσουμε τους υπεύθυνους για αυτήν την κακοδιαχείριση - μιλάμε, νομίζω, για εγκληματική αμέλεια», είπε. «Αυτή η τραγωδία έχει αποκαλύψει τεράστιες αποτυχίες στον συντονισμό για τη διαχείριση μιας τέτοιας έκτακτης ανάγκης. Και φυσικά, η έκτακτη ανάγκη μακροπρόθεσμα, η οποία αφορά την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου - που θα γίνεται όλο και χειρότερο μέχρι να αλλάξουμε το μοντέλο μας».

