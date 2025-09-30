ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Pfizer: Συμφωνία με Τραμπ για να μειωθούν οι τιμές - Πόσο θα πληρώνουν πλέον οι Αμερικανοί

Αφορά τα φάρμακα που διατίθενται μέσω του Medicaid

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Pfizer: Συμφωνία με Τραμπ για να μειωθούν οι τιμές - Πόσο θα πληρώνουν πλέον οι Αμερικανοί Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Η φαρμακοβιομηχανία Pfizer θα μειώσει τις τιμές όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων της που πωλούνται στο κρατικό ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας Medicaid, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αφορά άτομα με χαμηλό εισόδημα, ενώ θα διανέμει και όλα τα νέα συνταγογραφούμενα σκευάσματά της σε τιμή παρόμοια με του «πλέον ευνοούμενου κράτους».

«Πλέον, θα πληρώνουμε τις χαμηλότερες τιμές» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της εταιρείας και άλλες φαρμακοβιομηχανίες.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, όπως ο αριθμός των φαρμάκων που καλύπτονται από αυτήν, δεν αποκαλύφθηκαν.

Ο Τραμπ και ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά διευκρίνισαν όμως ότι η εταιρεία, σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία, θα εξαιρεθεί για τρία χρόνια από τους δασμούς στα φάρμακα που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την Pfizer, τα περισσότερα σκευάσματα πρώτης επιλογής και ορισμένα επιλεγμένα φάρμακα θα πωλούνται στο εξής σε τιμές μειωμένες έως και κατά 85%. Κατά μέσο όρο, η μείωση θα φτάσει το 50%.

Οι Αμερικανοί ασθενείς σήμερα πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές από οποιαδήποτε άλλη χώρα για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, κάποιες φορές τριπλάσιες σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Ο Τραμπ πίεζε τις φαρμακοβιομηχανίες να μειώσουν τις τιμές για να πέσουν στα επίπεδα άλλων χωρών.

Μετά τις ανακοινώσεις, η μετοχή της Pfizer κατέγραψε άνοδο 5% στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ανοδικά κινούνται επίσης οι μετοχές άλλων φαρμακοβιομηχανιών, όπως των Bristol Myers (2,6%), Eli Lilly (2,6%), Merck (4,8%) και ABBVIE (2,7%).

Pfizer: Πόσο μειώνονται οι τιμές

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει επίσης, να παρουσιάσει και έναν ιστότοπο, τον TrumpRx, όπου οι Αμερικανοί θα μπορούν να αγοράζουν απευθείας τα φάρμακά τους.

Σύμφωνα με μια αφίσα που είχε αναρτηθεί σήμερα στον Λευκό Οίκο, η Pfizer θα διαθέτει μέσω αυτού του ιστοτόπου σκευάσματα όπως το Xeljanz (για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα), το Zavzpret (για ημικρανίες), το Eucrisa (για δερματίτιδες) και το Duavee (για την οστεοπώρηση μετά την εμμηνόπαυση) σε τιμές μειωμένες κατά 40-85%.

Πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρωποι καλύπτονται από το Medicaid, το πολιτειακό και ομοσπονδιακό ασφαλιστικό πρόγραμμα για απόρους. Άλλα 65 εκατομμύρια καλύπτονται από το πρόγραμμα Medicare, που αφορά άτομα άνω των 65 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη σημερινή ανακοίνωση του Τραμπ.

Ο Μπουρλά ανακοίνωσε επίσης, ότι η Pfizer είναι έτοιμη να επενδύσει 70 δισεκ. δολάρια στην έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων και την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. «Είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιό μας στη χώρα. Και ο πρόεδρος, ευγενικά, μας έδωσε τριετή περίοδο χάριτος, εξαιρώντας μας από τους δασμούς του άρθρου 232, εφόσον φυσικά μεταφέρουμε εδώ την παραγωγή των προϊόντων», είπε.

Υπενθυμίζεται πως στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα από αύριο, 1η Οκτωβρίου, εκτός και αν οι φαρμακοβιομηχανίες κατασκευάσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ.

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Έγραφαν ‘είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;’» - Της περνούσαν λαθραία τα tabloids στο παλάτι

Διεθνή / Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Έγραφαν ‘είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;’» - Της περνούσαν λαθραία τα tabloids στο παλάτι

Η πριγκίπισσα παραβίαζε τους βασιλικούς κανόνες, σύμφωνα με τον επί χρόνια κομμωτή της, Ρίτσαρντ Ντάλτον, ο οποίος εξήγησε ότι η συχνά την αναστάτωναν όσα γράφονταν για εκείνη
LIFO NEWSROOM
ΤΡΑΜΠ ΧΕΓΚΣΕΘ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΗΠΑ

Διεθνή / Κοινή επίθεση Τραμπ - Χέγκσεθ στην στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ: «Θα απολύσω όποιον δεν μου αρέσει - Γίναμε υπουργείο Woke»

Μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση στρατιωτικών ηγετών - Μίλησαν για «δεκαετίες παρακμής» που προκλήθηκαν από πολιτικές που προωθούν την ποικιλομορφία
LIFO NEWSROOM
«Φοβάμαι ότι εάν ο Diddy αφεθεί ελεύθερος θα έρθει να με εκδικηθεί», λέει η Κάσι Βεντούρα

Διεθνή / «Φοβάμαι ότι εάν ο Diddy αφεθεί ελεύθερος θα έρθει να με εκδικηθεί», λέει η Κάσι Βεντούρα

Η πρώην σύντροφος του Diddy και βασική μάρτυρας κατηγορίας εις βάρος του για την κατ' εξακολούθηση κακοποίησή της εξέφρασε τους φόβους της στο ενδεχόμενο να αφεθεί ελεύθερος
LIFO NEWSROOM
Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ με αποκλεισμό από ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις

Διεθνή / Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ με αποκλεισμό από ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά διαδικασία αποκλεισμού (debarment) κατά του Χάρβαρντ, θέτοντας σε κίνδυνο δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, με αφορμή καταγγελίες για αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη
LIFO NEWSROOM
Ο Daniel Ek αποχωρεί από τη θέση του CEO της Spotify μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες

Διεθνή / Ο Daniel Ek αποχωρεί από τη θέση του CEO της Spotify μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες

Ο 42χρονος Ek, που ηγήθηκε της Spotify από το 2006, χαρακτήρισε τη μετάβαση ως «φυσικό βήμα», υπογραμμίζοντας ότι είναι «έτοιμος να περάσει από τον ρόλο του παίκτη σε εκείνον του προπονητή»
LIFO NEWSROOM
Η οικογένεια Τραμπ χτίζει νέο Trump Plaza στη Σαουδική Αραβία αξίας $1 δισ. δολαρίων

Διεθνή / Η οικογένεια Τραμπ χτίζει νέο Trump Plaza στη Σαουδική Αραβία αξίας $1 δισ. δολαρίων

Η οικογένεια Τραμπ επεκτείνει την παρουσία της στον Κόλπο με νέο Trump Plaza αξίας $1 δισ. στην Τζέντα, που περιλαμβάνει πολυτελή διαμερίσματα, γραφεία και πάρκο εμπνευσμένο από το Central Park
LIFO NEWSROOM
 
 