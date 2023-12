Variety: Αυτές είναι οι 100 σπουδαιότερες σειρές όλων των εποχών

Για το ποια είναι τα υλικά της σπουδαίας τηλεόρασης αναρωτιέται το Variety, προσφέροντας μία μάλλον υποκειμενική λίστα με τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών. Σε αυτήν, οι ορκισμένοι «σειράκηδες», ειδικά όσοι είναι κάτω των 40, θα δουν και τίτλους τηλεοπτικών προγραμμάτων που δεν τους λένε τίποτα, δεν έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους και ενδεχομένως δεν αντιλαμβάνονται την υψηλή κατάταξή τους (σεβαστό).

Θα δουν και τίτλους σειρών που (ενδεχομένως, επίσης) δεν θεωρούν ότι θα έπρεπε να βρίσκονται τόσο ψηλά –ή τόσο χαμηλά- σε αυτή τη λίστα. Αλλά είναι η λίστα του Variety και είτε συμφωνεί κανείς είτε όχι, έχει προκύψει από ανθρώπους με γνώση της παγκόσμιας τηλεοπτικής μυθοπλασίας και επίσης δημοσιογράφους με σχετικά αγαθές και αντικειμενικές προθέσεις.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στην κατάρτιση της λίστας δεν φαίνεται να έπαιξε κανένα ρόλο οι σοβαρές περιπέτειες με τον Νόμο πρωταγωνιστών, οι οποίοι καταδικάστηκαν ή / και φυλακίστηκαν για σοβαρά εγκλήματα (μεταξύ των οποίων βιασμοί, σεξουαλική παρενόχληση, κ.α). Όπως και το ότι δεν βρέθηκε μία θέση για μία σειρά - έπος όπως η Δυναστεία... Και φυσικά, υπάρχουν ακόμα πολλές παραλείψεις, αλλά όπως προαναφέρθηκε, προφανώς το κριτήριο επιλογής υπήρξε απολύτως υποκειμενική.

Μετά από αυτό ας ρίξουμε μια ματιά στη λίστα (και τις θέσεις κατάταξεις των πιο αγαπημένων σειρών όλων των εποχών με ρεκόρ τηλεθέασης)

#100 – Community / NBC 2009 - 2015

#99 – Hannibal / NBC 2013 – 2015

#98 – Homeland / Showtime 2011 - 2020

#97 Topchef / Bravo 2006 - μέχρι τώρα

#96 The Good Fight / Paramount+ 2017 2022

#95 Black Mirror / Channel 4 Netflix 2011 - μέχρι τώρα

#94 I may destroy you HBO 2020

#93 Will and Grace NBC 1998 - 2006 και 2017 - 2020

#92 St. Elsewhere NBC 1982 1988

#91 Daria MTV 1997 2002

#90 The Cosby Show NBC 1984 - 1992

#89 Mister Rogers’ Neighborhood PBS 1968-2001

#88 General Hospital ABC 1963- μέχρι τώρα

#87 Happy Days ΑΒC 1974-84

#86 Girls HBO 2012-17

#85 Columbo NBC/ABC 1971-78/1989-2003

#84 Atlanta FX 2016-22

#83 Stranger Things Netflix 2016- μέχρι σήμερα

#82 Fleabag Amazon Prime Video 2016/19

#81 Thirtysomething ABC 1987-91

#80 Scandal ABC 2012-18

#79 The Muppet Show Syndicated 1976-81

#78 Dallas CBS/TNT 1978-91/2012-2014

#77 The Daily Show With Jon Stewart Comedy Central 1999-2015

#76 The Fresh Prince of Bel-Air NBC 1990-96

#75 Taxi ABC/NBC 1978-83

#74 Deadwood HBO 2004-06

#73 NYPD Blue ABC 1993-2005

#72 The Wonder Years ABC 1988-93

#71 Living Single Fox 1993-98

#70 The People v. O.J. Simpson: American Crime Story FX 2016

#69 Roseanne ABC 1988-1997/2018

#68 Grey’s Anatomy ABC 2005- μέχρι σήμερα

#67 RuPaul’s Drag Race Logo/VH1/MTV 2009 - μέχρι σήμερα

#66 The Bob Newhart Show CBS 1972-78

#65 Freaks and Geeks NBC 1999-2000

#64 The Jeffersons CBS 1975-85

#63 Angels in America HBO 2003

#62 The Comeback HBO 2005/2014

#61 Orange Is the New Black Netflix 2013-19

#60 In Living Color Fox 1990-94

#59 South Park Comedy Central 1997-μέχρι σήμερα

#58 The Good Place NBC 2016-20

#57 Chappelle’s Show Comedy Central 2003-06

#56 Law & Order: Special Victims Unit NBC 1999- μέχρι και σήμερα

#55 BoJack Horseman Netflix 2014-20

#54 Gilmore Girls The WB/The CW/Netflix 2000-07/2016

#53 Six Feet Under HBO 2001-05

#52 The Tonight Show Starring Johnny Carson NBC 1962-92

#51 Arrested Development Fox/Netflix 2003-06/2013, 2018-19

#50 My So-Called Life ABC 1994-95

#49 Watchmen HBO 2019

#48 The Shield FX 2002-08

#47 Friday Night Lights NBC-DirecTV 2006-11

#46 The Leftovers HBO 2014-17

#45 The Dick Van Dyke Show CBS 1961-66

#44 Star Trek: The Next Generation Syndicated 1987-94

#43 The Larry Sanders Show HBO 1992-98

#42 The Americans FX 2013-18

#41 The Real World MTV 1992-2017

#40 Buffy the Vampire Slayer The WB/UPN 1997-2003

#39 The Office NBC 2005-13

#38 The X-Files Fox 1993-2002/2016-18

#37 Enlightened HBO 2011-13

#36 Curb Your Enthusiasm HBO 2000- μέχρι σήμερα

#35 Late Night With David Letterman NBC 1982-93

#34 ER NBC 1994-2009

#33 Jeopardy Syndicated 1964- μέχρι σήμερα

#32 Lost ABC 2004-10

#31 Survivor CBS 2000-μέχρι σήμερα

#30 Hill Street Blues NBC 1981-87

#29 Friends NBC 1994-2004

#28 The Civil War PBS 1990

#27 Twin Peaks ABC/Showtime 1990-91/2017

#26 Veep HBO 2012-19

#25 The West Wing NBC 1999-2006

#24 MASH CBS 1972-83

#23 The Carol Burnett Show CBS 1967-78

#22 30 Rock NBC 2006-13

#21 Game of Thrones HBO 2011-19

#20 60 Minutes CBS 1968 – μέχρι σήμερα

#19 Playhouse 90 CBS 1955-60

#18 The Golden Girls NBC 1985-92

#17 The Oprah Winfrey Show Syndicated 1986-2011

#16 All in the Family CBS 1971-79

#15 Saturday Night Live NBC 1975- μέχρι τώρα

#14 The Twilight Zone CBS 1959-64

#13 Succession HBO 2018-23

#12 Sesame Street PBS/HBO/Max 1969-μέχρι τώρα

#11 Cheers NBC 1982-93

#10 Roots ABC 1977

#09 The Mary Tyler Moore Show CBS 1970-77

#08 Seinfeld NBC 1989-98

#07 The Wire HBO 2002-08

#06 Sex and the City HBO 1998-2004

#05 Breaking Bad AMC 2008-13

#04 The Simpsons Fox 1989- μέχρι σήμερα

#03 The Sopranos HBO 1999-2007

#02 Mad Men AMC 2007-15

#01 I Love Lucy CBS 1951-57