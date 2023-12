Πέθανε ο ηθοποιός Μάικ Νάσμπαουμ- Είχε παίξει στο «Men in Black»

Πέθανε σε ηλικία 99 ετών ο ηθοποιός Μάικ Νάσμπαουμ, που είχε μακρά πορεία στη θεατρική σκηνή, ενώ έπαιξε και σε πολλές ταινίες.

Ο Μάικ Νάσμπαουμ πέθανε το Σάββατο, λίγες ημέρες προτού συμπληρώσει τα 100 του χρόνια, επιβεβαίωσε η κόρη του ηθοποιού, Κάρεν.

Μεταξύ άλλων είχε παίξει στις ταινίες «Men In Black», «Field of Dreams» και «Fatal Attraction». Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, επί πέντε δεκαετίες έπαιζε σε θεατρικές παραστάσεις στο Σικάγο.

Είχε τιμηθεί για την προσφορά του στο θέατρο από τη League of Chicago Theaters το 2019. Μάλιστα, την ίδια χρονιά έπαιζε στον «Άμλετ», σε ηλικία 95 ετών.

Αφοσιώθηκε πλήρως στην υποκριτική μετά τα 40 του, ενώ νωρίτερα εργαζόταν ως απεντομωτής, σύμφωνα με το Associated Press. Πέρα από το θέατρο και τον κινηματογράφο, είχε εμφανιστεί στις τηλεοπτικές σειρές Frasier, The X-Files και L.A. Law.

Πολλοί ηθοποιοί «αποχαιρέτισαν» τον Μάικ Νάσμπαουμ μετά τον θάνατό του, ανάμεσά τους ο Τζον Κιούζακ. «Πραγματικά σπουδαίος ηθοποιός στη σκηνή και την οθόνη- με τη σκηνή να είναι η μεγαλύτερη αγάπη του. Τον έβλεπα στη σκηνή όλη μου τη ζωή, πάντα τέλειος σε ό,τι έκανε και πραγματικός τζέντλεμαν. Έμβλημα του Σικάγο», έγραψε στην ανάρτησή του.

RIP Mike Nussbaum - a truly great actor of stage and screen - with stage his greatest love - I’ve seen him on stage all my life -

always pitch perfect in anything he ever did - and a true gentleman - Chicago Icon. pic.twitter.com/3oRlw8SUFP