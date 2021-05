Ο Frank McRae, ο πρωταγωνιστής της δεκαετίας του '80 και του '90 που εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το "License To Kill" (Προσωπική Εκδίκηση) και το "Lock Up" (Η απόδραση), πέθανε από καρδιακή προσβολή.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Variety μόλις σήμερα η νύφη του αν και ο ηθοποιός πέθανε στις 29 Απριλίου σε ηλικία 80 ετών.

Ο McRae, εμφανίστηκε σε περισσότερες από 40 ταινίες στα 30 χρόνια καριέρας του υποδυόμενος συχνά σκληρούς χαρακτήρες.

Από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους του όταν υποδύθηκε τον σύμμαχο του Τζέιμς Μποντ, Sharkey, στην κατασκοπική περιπέτεια του 1989 «License To Kill» αλλά και όταν εμφανίστηκε δίπλα στον Σιλβέστερ Σταλόνε το 1989 στο «Lock Up».

Εμφανίστηκε επίσης ως Dekker στην παρωδία της ταινίας δράσης του 1993 «Last Action Hero» μαζί με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ.

Πριν γίνει ηθοποιός, ο McRae είχε ένα σύντομο πέρασμα ως αθλητής του NFL, όπου έπαιξε για τους Chicago Bears και τους Los Angeles Rams, ανέφερε ο Variety.

Ο επίσημος λογαριασμός Twitter του James Bond αποτίει φόρο τιμής στon McRae, γράφοντας: «Λυπούμαστε που ακούσαμε ότι ο Frank McRae, ο οποίος έπαιξε τον Sharkey στο License To Kill, πέθανε. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του».

Ο αείμνηστος ηθοποιός είχε έναν γιο, τον Marcellus και τρία εγγόνια.

