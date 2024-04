Πέθανε ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο σε ηλικία 114 ετών

Πέθανε την Τρίτη ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο σε ηλικία 114 ετών.

Ο Χουάν Βισέντε Πέρες Μόρα από τη Βενεζουέλα, ο οποίος έγινε το 2022 ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, βάσει του Βιβλίου των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, πέθανε σε ηλικία 114 ετών, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές και η οικογένειά του.

«Ο Χουάν Βισέντε Πέρες Μόρα πέρασε στην αιωνιότητα σε ηλικία 114 ετών. Ο άνθρωπος αυτός από το Ελ Κόμπρε προσέφερε στη Βενεζουέλα το ρεκόρ μακροβιότητας που αποδίδεται από τα Ρεκόρ Γκίνες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2022, ο ηλικίας τότε 112 ετών και 253 ημερών Χουάν Βισέντε Πέρες Μόρα αναγνωρίστηκε επισήμως ως ο πιο ηλικιωμένος άνθρωπος στον πλανήτη, σύμφωνα με το site των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες.

Πατέρας 11 παιδιών, το 2022 ο Χουάν Βισέντε Πέρες Μόρα είχε 41 εγγόνια, 18 δισέγγονα και 12 τρισέγγονα. Ο άνθρωπος αυτός, αγρότης στο επάγγελμα, είχε γεννηθεί στο Ελ Κόμπρε στην πολιτεία Τάχιρα, στη δυτική Βενεζουέλα, στις 27 Μαΐου του 1909. Ήταν το ένατο παιδί οικογένειας με 10 παιδιά.

«Σε ηλικία πέντε ετών, άρχισε να δουλεύει μαζί με τον πατέρα του και τους αδελφούς του στην καλλιέργεια της γης και να βοηθά στη συγκομιδή ζαχαροκάλαμου και καφέ», γράφει το βιβλίο καταγραφής παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες μετά την απονομή της διάκρισης αυτής.

Guinness World Records are saddened to learn of the passing of Juan Vicente Pérez at the age of 114.



He was announced as the world's oldest man at the age of 112 back in February 2022.