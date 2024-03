Πέθανε η Τζένιφερ Λικ, γνωστή από το ρόλο της στα Ατίθασα Νιάτα

Την είδηση του θανάτου της ηθοποιού Τζένιφερ Λικ, η οποία έγινε γνωστή για τους ρόλους της σε σειρές και ταινίες, όπως στην επιτυχημένη και πολυετή σαπουνόπερα Ατίθασα Νιάτα με τον ρόλο της Γκουέν Σέρμαν, έκανε γνωστή ο πρώην σύζυγός της και επίσης ηθοποιός, Τιμ Μάθεσον με μία ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

«Με βαριά καρδιά μεταφέρω τα νέα για τον θάνατο της Τζένιφερ Λικ, σε ηλικία 76 ετών», ανέφερε μεταξύ αλλων, συνεχίζοντας. «Την όχι μόνο τηλεοπτική μου αδερφή στο Yours, Mine and Ours, αλλά και πολυαγαπημένη, πρώτη μου σύζυγο. Η Τζένιφερ ήταν μια αξιοθαύμαστη, δυνατή, αξιαγάπητη και απίστευτα ταλαντούχα γυναίκα. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στον επί 47 χρόνια σύζυγό της Τζέιμς Ντ' Ούρια και σε όλους τους τους φίλους».

Η ηθοποιός πέθανε στις 18 Μαρτίου, στο σπίτι της στο Τζούπιτερ της Φλόριντας. Σύμφωνα με την νεκρολογία της, τα τελευταία χρόνια της ζωής της έδινε μάχη με την προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση.

Στην ταινία του 1968, Yours, Mine and Ours, ο Μάθεσον έπαιζε τον ρόλο του Μάικ, γιου του Φρανκ Μπρέντσλεϊ, τον οποίο υποδυόταν ο Χένρι Φόντα. Η Λικ είχε τον ρόλο της Κολίν. Το ζευγάρι στην πραγματική ζωή παρέμεινε παντρεμένο από το 1968 μέχρι το 1971.

Πριν αποσυρθεί από την υποκριτική, τη δεκαετία του '80, είχε διακριθεί για τους ρόλους της και σε άλλες σαπουνόπερες, όπως τις Guiding light, Another World και One Life to Live.

Αφού τελείωσε για εκείνη η καριέρα της ηθοποιού, ασχολήθηκε με τα μεσιτικά, ενώ παντρεύτηκε τον δεύτερο και τελευταίο σύζυγό της, Τζέιμς Ντ' Ούρια, το 1977.

Ο ίδιος την περιέγραφε ως έναν άνθρωπο ντροπαλό, που δεν μοιραζόταν με το κοινό τα προσωπικά του και που δεν ήθελε να είναι το κέντρο της προσοχής.

Η Τζένιφερ Λικ είχε γεννηθεί το 1947 στο Κάρντιφ της Ουαλίας, ενώ ξεκίνησε την καριέρα της το 1966, σε ηλικία 17 ετών, με τον ρόλο της στην καναδική σειρά Wojeck.