Πέθανε ο gay πορνοστάρ Σεθ Πίτερσον σε ηλικία 28 ετών

«Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι μας νωρίτερα σήμερα», ανακόινωσε ο σύντροφός του

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός gay ταινιών για ενηλίκους Seth Peterson, όπως επιβεβαίωσε το Σάββατο ο σύντροφός του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Cyrus Stark —γνωστός στον ίδιο κλάδο του gay porn με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Kobe Marsh— ανακοίνωσε την απώλεια του Peterson στην πλατφόρμα X, αναφέροντας: «Με βαριά καρδιά μοιράζομαι μαζί σας την είδηση του θανάτου του συντρόφου μου και καλύτερού μου φίλου, Seth. Ειλικρινά δεν βρίσκω λόγια· έχει ραγίσει η καρδιά μου».

Ο Stark, υπογράφοντας ως Kobe, κοινοποίησε σύνδεσμο για μια καμπάνια GoFundMe που δημιούργησε στη μνήμη του εκλιπόντος, σημειώνοντας πως ο Seth «εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι μας νωρίτερα σήμερα».

Συμπλήρωσε, επίσης, πως ο Seth ήταν «βαθιά αγαπητός και η απουσία του θα είναι αισθητή», διευκρινίζοντας πως τα έσοδα από τη συγκέντρωση πόρων θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας.

Προωθητική φωτογραφία του ηθοποιού

Ένας δημιουργός περιεχομένου, ο Rocky Heron, αναδημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Petrson, έγραψε τα εξής:

«Δεν γνωριζόμασταν σε βάθος, αλλά είχαμε την ίδια μέρα γενέθλια, τα οποία συχνά περνούσαμε μαζί στο Burning Man (έχοντας μάλιστα τα ίδια τατουάζ ως απόδειξη!), και μας συνέδεε η κοινή μας αγάπη για τους πύθωνες (ball pythons)», έγραψε ο Heron. «Κάθε αλληλεπίδραση που είχα μαζί του ήταν ευγενική και ειλικρινής. Πάντα ένιωθα μια αδυναμία προς το πρόσωπό του και τον έβλεπα ως μια αδελφή ψυχή που βάδιζε σε ένα παρόμοιο μονοπάτι».

Συνέχισε λέγοντας: «Γνωρίζω ότι η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη γι' αυτόν, και επειδή έβλεπα πτυχές της δικής μου διαδρομής να αντανακλώνται στη δική του, προσπαθούσα πάντα να τον προσεγγίσω όταν έβλεπα ότι δυσκολευόταν. Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά, πολύ πάθος και ένα βάθος που δεν καταλάβαιναν όλοι».

Ο Seth Peterson ήταν 28 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Grok και το πρόβλημα της AI πορνογραφίας

Ο Μασκ ζήτησε από το Grok να δημιουργήσει μια εικόνα του ίδιου με μπικίνι, συμβάλλοντας στην πρόσφατη έκρηξη αιτημάτων που ζητούν από το Grok να «γδύσει» πραγματικούς ανθρώπους, μερικοί από τους οποίους μοιάζουν ανήλικοι.
Το Homme FC ξαναγράφει τι μπορεί να είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα στο queer Λονδίνο

Ξεκινώντας ως ένα χαλαρό transmasc πεντάρι στο ανατολικό Λονδίνο, το Homme FC εξελίχθηκε γρήγορα σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ποδοσφαιρική ομάδα. Σήμερα λειτουργεί ως κοινότητα, καλλιτεχνικό project και χώρος φροντίδας, προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο συλλογικής ζωής μέσα στο queer αθλητικό τοπίο της πόλης.
Μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά έγινε η πιο απρόσμενη παρτενέρ του Ryan Gosling

Ο Ryan Gosling είπε ότι στα γυρίσματα του Project Hail Mary ένιωσε τόσο μόνος, ώστε οι σκηνοθέτες Phil Lord και Christopher Miller τού έφτιαξαν μια «mop friend» με το όνομα Moppy Ringwald, η οποία εμφανίζεται τελικά και για λίγο στην ταινία.
