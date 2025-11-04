ΔΙΕΘΝΗ
Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος Gopichand Hinduja, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας

Η οικογένεια Hinduja, με χαμηλό δημόσιο προφίλ αλλά τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα, βρέθηκε φέτος στην κορυφή της λίστας πλουσίων των Sunday Times με περιουσία που εκτιμάται στα 35,3 δισ. λίρες

Ο Gopichand Hinduja / Φωτ: Getty Images
Σε ηλικία 85 ετών πέθανε ο Gopichand Hinduja, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας και συνπρόεδρος του ομίλου Hinduja Group, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου.

Ο Hinduja, γνωστός και ως «GP», απεβίωσε την Τρίτη στο Λονδίνο ύστερα από μακρά ασθένεια, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας στο πρακτορείο Bloomberg.

Η οικογένεια Hinduja, με χαμηλό δημόσιο προφίλ αλλά τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα, βρέθηκε φέτος στην κορυφή της λίστας πλουσίων των Sunday Times με περιουσία που εκτιμάται στα 35,3 δισ. λίρες. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται από τις τράπεζες και το πετρέλαιο μέχρι την ακίνητη περιουσία και τη βιομηχανία ψυχαγωγίας, ενώ ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 150.000 εργαζομένους παγκοσμίως.

Ο Gopichand Hinduja ηγήθηκε της επιχείρησης μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Srichand Hinduja, ο οποίος πέθανε το 2023. Οι δύο άνδρες μετανάστευσαν στη Βρετανία τη δεκαετία του '70, όπου ανέπτυξαν περαιτέρω τον όμιλο που είχε ιδρύσει ο πατέρας τους, Parmanand Hinduja, το 1914.

Η επιχειρηματική αυτοκρατορία των Hinduja

Η επιχειρηματική αυτοκρατορία των Hinduja αναπτύχθηκε ραγδαία τις επόμενες δεκαετίες, μέσα από σειρά εξαγορών σε διαφορετικούς κλάδους. Το 1987 ο όμιλος απέκτησε την Ashok Leyland, τμήμα της πάλαι ποτέ βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας British Leyland, ενώ λίγο αργότερα εξαγόρασε και τη Gulf Oil από την αμερικανική Chevron.

Η οικογένεια έχει συχνά βρεθεί στο προσκήνιο και για πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το 2001, ο Gopichand Hinduja κατηγορήθηκε ότι είχε απευθυνθεί στον τότε υπουργό Πίτερ Μάντελσον ζητώντας βοήθεια για την έκδοση βρετανικού διαβατηρίου στον αδελφό του, Prakash Hinduja. Την ίδια περίοδο, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Hinduja Foundation είχε δωρίσει 1 εκατομμύριο λίρες στο έργο του Millennium Dome στο Λονδίνο, το οποίο επέβλεπε ο ίδιος ο Μάντελσον.

Παρά τις επικρίσεις, η οικογένεια συνέχισε να επεκτείνει το αποτύπωμά της στη Βρετανία. Η κατοικία των Hinduja βρίσκεται σε μια αρχοντική έπαυλη του 18ου αιώνα στην Carlton House Terrace, με θέα στο St James’s Park και σε μικρή απόσταση από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης το ιστορικό κτίριο του Old War Office (OWO) στο Whitehall, το οποίο ανακαίνισαν και μετέτρεψαν σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών και ξενοδοχείων. Παρότι το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την κατασκευή 98 κατοικιών προσιτού κόστους, η Δημοτική Αρχή του Westminster αποδέχθηκε αίτημα της οικογένειας να παραλείψει τη δέσμευση, αφού οι εκπρόσωποί της υποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο «δεν θα ήταν οικονομικά βιώσιμο».

Ο Gopichand Hinduja αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Sunita, τους γιους του Sanjay και Dheeraj, και την κόρη του Rita.

Με πληροφορίες από Guardian

