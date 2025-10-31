ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βρετανία: Αθωώθηκαν οι ακτιβιστές που είχαν ψεκάσει το Στόουνχεντζ με πορτοκαλί μπογιά

Δύο ακτιβιστές της οργάνωσης «Just Stop Oil» είχαν ψεκάσει με πορτοκαλί μπογιά το ιστορικό μνημείο τον Ιούνιο του 2024

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βρετανία: Αθωώθηκαν οι ακτιβιστές που είχαν ψεκάσει το Στόουνχεντζ με πορτοκαλί μπογιά Facebook Twitter
Φωτ. η στιγμή που οι ακτιβιστές πέταξαν μπογιά στο Στόουνχετζ / Instagram
0

Οι τρεις ακτιβιστές της οργάνωσης «Just Stop Oil», που τον Ιούνιο του 2024 ψέκασαν το Στόουνχεντζ με πορτοκαλί μπογιά, αθωώθηκαν.

Ο 74χρονος Ρατζάν Ναϊντού, η 23χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Νίαμ Λιντς, και ο 36χρονος Λουκ Γουότσον, μία ημέρα πριν το θερινό ηλιοστάσιο του 2024, ψέκασαν με πορτοκαλί μπογιά το ιστορικό μνημείο του Στόουνχεντζ.

Στα βίντεο που ήρθαν στη συνέχεια στη δημοσιότητα από το περιστατικό, δύο άτομα διακρίνονται να τρέχουν προς το μνημείο και να το ψεκάζουν, με τους οργισμένους επισκέπτες να προσπαθούν να τους σταματήσουν.

Σημειώνεται πως το Στόουνχεντζ, αποτελεί ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ηλικίας σχεδόν 5.000 ετών.

Ο Ναϊντού και η Λιντς κατηγορούνταν ότι χρησιμοποίησαν δύο συσκευές ψεκασμού γεμάτες με καλαμποκάλευρο, τάλκη και πορτοκαλί χρωστική για να ψεκάσουν το μνημείο και ο Γουότσον ότι αγόρασε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε και τους μετέφερε στο Στόουνχεντζ εκείνο το πρωί.

Οι τρεις τους παραδέχτηκαν ότι συμμετείχαν στη διαμαρτυρία και επικαλέστηκαν ως υπεράσπιση τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα Άρθρα 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αφορούν την ελευθερία λόγου και την ελευθερία του διαδηλώνειν.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αρνήθηκαν τις κατηγορίες για ζημιά σε αρχαίο προστατευόμενο μνημείο και για πρόκληση δημόσιας ενόχλησης. Μετά από δέκα ημέρες δίκης, και οι τρεις αθωώθηκαν.

Με πληροφορίες από news.sky.com

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Shutdown στις ΗΠΑ: Πέντε λόγοι που «τραυματίζεται» η οικονομία - Απειλή για μείωση του ΑΕΠ

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Πέντε λόγοι που «τραυματίζεται» η οικονομία - Απειλή για μείωση του ΑΕΠ

Η διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης απειλεί το ΑΕΠ κατά 7-14 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ εργαζόμενοι χάνουν πληρωμές και πολλές πολιτείες προχωρούν σε μήνυση
LIFO NEWSROOM
 
 