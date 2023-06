Πέθανε γυναίκα μετά από 22 χρόνια σε κώμα - Θύμα τρομοκρατικής επίθεσης

Η Χάνα Νάκενμπεργκ, βαριά τραυματισμένη μετά από τρομοκρατική επίθεση σε εστιατόριο στην Ιερουσαλήμ, τον Αύγουστο του 2001, πέθανε μετά από 22 χρόνια σε κώμα.

H Χάνα Νάκενμπεργκ, μια Ισραηλινή γυναίκα γεννημένη στην Νέα Υόρκη, βρισκόταν σε κώμα μετά την τρομοκρατική επίθεση σε πιτσαρία της Ιερουσαλήμ πριν από 22 χρόνια. Σήμερα, εκπρόσωπος του νοσοκομείου του Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε τον θάνατο της 53χρονης.

Η γυναίκα βρισκόταν στην πιτσαρία μαζί με την δίχρονη τότε κόρη της, η οποία σώθηκε χωρίς καν να τραυματιστεί.

Η επίθεση αυτοκτονίας που εξαπέλυσε ένας παλαιστίνιος καμικάζι που ανατίναξε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος στην πιτσαρία Sbarro στις 9 Αυγούστου του 2001 θεωρείται μια από τις σοβαρότερες επιθέσεις της δεύτερης Ιντιφάντα καθώς στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 130 άλλων.

Μεταξύ των νεκρών ήταν επτά παιδιά και μια έγκυος.

Μια Παλαιστίνια συνεργός του δράστη καταδικάστηκε σε πολυετή ποινή κάθειρξης, αλλά αποφυλακίστηκε το 2011 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων και σήμερα ζει στην Ιορδανία.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν την έκδοσή της γιατί μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης ήταν και Αμερικανοί πολίτες, όμως η Ιορδανία αρνήθηκε.

Jerusalem Sbarro pizza bombing victim dies after 22 years in coma



A US-Israeli woman has died after 22 years in a coma from injuries suffered in a Palestinian suicide bombing at a pizza restaurant in Jerusalem. pic.twitter.com/tl2Ux9mPVi